Elon Musk gaat opnieuw uit de bocht

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

De topman van Tesla wilde voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf de kaap van 100.000 geproduceerde wagens per kwartaal ronden. Dat is niet gelukt.

Tijdens de eerste dagen van een nieuw kwartaal presenteert Tesla traditioneel de productie- en verkoopcijfers van de voorbije verslagperiode. Over de omzet, de winst en de kasstromen wordt pas later deze maand gecommuniceerd. Vooraf was een interne mail uitgelekt waaruit bleek dat topman Elon Musk het personeel aanspoorde voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf de kaap van 100.000 geproduceerde wagens per kwartaal te ronden.



