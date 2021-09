We stelden in november 2020 het Canadese enCore Energy Corp voor als een kansrijk aandeel om in te spelen op de komende uraniumstierenmarkt, een langdurige periode van stijgende prijzen. De oprichter en voorzitter is William Sheriff, een man die een geweldige reputatie opbouwde door de vorige stierenmarkt van 2003 tot 2007 perfect te bespelen met Energy Metals Corp. Sheriff slaagde erin na vijf overnames of fusies in dertig maanden, een startkapitaal van 1,7 miljoen dollar eind 2003 om te toveren in een verkoop in juni 2007 voor liefst 1,8 miljard.

Sheriff probeert dit huzarenstuk over te doen met enCore Energy. Het bedrijf is actief in de Verenigde Staten. De politieke ondersteuning vorig jaar van de Amerikaanse uraniumindustrie door zowel de Democraten als de Republikeinen was een belangrijk keerpunt. Maar vooral was er Sheriff, die na jaren te hebben afgewacht medio 2020 beduidend optimistischer werd. Dat vertaalde zich in september in een transformerende overname van alle Amerikaanse uraniumactiva van Westwater Resources, inclusief twee ISR-productiefaciliteiten met productielicenties (Rosita en Kingsville Dome) in Texas. Sindsdien zitten de ontwikkelingen in een enorme stroomversnelling. De overname werd eind 2020 afgerond, en intussen wordt Rosita tegen het tweede kwartaal van 2022 gerenoveerd. De gezamenlijke jaarlijkse productiecapaciteit van Rosita en Kingsville Dome bedraagt 1,6 miljoen pond uranium (U3O8), maar is modulair uit te breiden. EnCore beschikt in Texas over vier uraniumprojecten die aanvoermateriaal kunnen leveren aan Rosita. Na een fors overingeschreven kapitaalverhoging van 15 miljoen Canadese dollar (tegen 1 Canadese dollar per aandeel), kocht enCore in maart 200.000 pond U3O8 tegen 29,65 dollar per pond. Deze voorraad zal na het opstarten van de productie, allicht in 2023, als buffer dienen voor de leveringscontracten aan de nutsbedrijven. Een derde belangrijke stap was de aankondiging in augustus van een afnameovereenkomst voor 2 miljoen pond U3O8, vanaf 2023 en gespreid over vijf jaar. De afnameprijs is verbonden aan de spotmarkt, met vrijwaring van het opwaartse potentieel van hogere spotprijzen. Op 7 september volgde een nieuwe kwantumsprong met de aangekondigde overname in aandelen van Azarga Uranium. Per bestaand aandeel Azarga zal 0,375 nieuw aandeel van enCore worden uitgegeven. De ISR-projecten van Azarga zijn een perfecte match met die van enCore, waarbij de belangrijkste twee projecten (Dewey Burdock in Zuid-Dakota en Gas Hills in Wyoming) in hun ontwikkeling aansluiten op de projecten op korte termijn in Texas, maar vooroplopen op de zeer waardevolle projecten in New Mexico. In totaal verdubbelen de resources tot 100 miljoen pond. Sheriff verwacht op termijn een jaarlijkse productie van 4 miljoen pond, en wil via bijkomende overnames nog groeien tot 5 à 6 miljoen pond. De overname van Azarga wordt wellicht in november afgerond. Zeer positief is dat enCore de overname van Azarga zal aangrijpen voor een beursgang in de VS.ConclusieHet ervaren team rond William Sheriff voert het ondernemingsplan van enCore Energy perfect uit. Dat heeft de markt ook in de gaten, want het aandeel is sinds november 2020 verzesvoudigd. Uiteraard is voor vroege kopers gedeeltelijk (20 à 25%) winst nemen aangewezen, maar fundamenteel is er gezien het nog vroege stadium van de uraniumstierenmarkt nog heel wat opwaarts potentieel. Het enorm succesvolle uitgifteprogramma van het Sprott Physical Uranium Trust zal de uraniumspotprijs blijven ondersteunen en de Amerikaanse beursgang van enCore zal nieuwe Amerikaanse investeerders aantrekken. Wees wel voorbereid op enorme volatiliteit, met regelmatige schommelingen van tientallen procenten.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,16 CADTicker: EU CNISIN-code: CA29259W1068 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 430,5 miljoen CADK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +414%Koersverschil sinds jaarbegin: +130%Dividendrendement: -