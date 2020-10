enCore Energy Corp is actief in de uraniumsector. Om succesvol te kunnen zijn in deze complexe sector is een sterk management met ervaring in alle aspecten van de nucleaire cyclus onontbeerlijk. Dat is zo bij enCore Energy, met als oprichter en voorzitter William Sheriff, omringd door een uiterst ervaren technisch team.

Sheriff was de spilfiguur achter Energy Metals Corp (EMC), een bedrijf dat in de vorige uraniumstierenmarkt (periode van stijgende prijzen; van 2003 tot 2007) een enorm succesvol parcours aflegde. EMC begon eind 2003 met een startkapitaal van 1,7 miljoen dollar heel goedkoop minerale claims in de VS op te kopen, aan het begin van de stierenmarkt. In nauwelijks dertig maanden realiseerde Sheriff vijf overnames en fusies, om EMC in juni 2007 voor liefst 1,8 miljard dollar te verkopen aan Uranium One, op de piek van de cyclus. Na de verkoop richtte Sheriff in 2009 enCore Energy op; de naam verwijst naar het voornemen het succesverhaal nog eens te realiseren. Tijdens de eerste zes maanden na de beursgang in 2010 verviervoudigde de koers, maar na de kernramp in het Japanse Fukushima in maart 2011 begreep Sheriff dat uranium voor een langere periode out zou zijn. Hij maakte dat ook duidelijk aan zijn aandeelhouders en plaatste het bedrijf jarenlang in een winterslaap om zo weinig mogelijk geld en nieuwe aandelen uit te geven. Hij liet echter niet na gericht enkele projecten over te nemen. Sinds het voorjaar van 2020 is Sheriff duidelijk positiever gestemd. Hij verwacht dat deze stierenmarkt langzamer maar duurzamer zal zijn dan de vorige cyclus waarin de spotprijs van 9 naar 140 dollar per pond steeg. Al sluit hij een meer onstuimige prijsstijging niet uit mochten de productieproblemen door covid-19 richting 2022 aanslepen. De topman gaat uit van aanzienlijk betere marktomstandigheden binnen 12 tot 24 maanden. enCore wil zich niet onderscheiden door zoveel mogelijk uraniumvoorraden op te bouwen, maar door binnen de vijf jaar in de VS een dominante producent te worden met de methode van de in-situ recovery (ISR). Om die ambitie te kunnen waarmaken zette enCore in september een grensverleggende stap, met de overname van alle Amerikaanse uraniumactiva van Westwater Resources, inclusief twee productiefaciliteiten met productielicenties in Texas. Door de overname verdubbelen de voorraden van enCore, maar kan de groep vooral (bij een voldoende hoge uraniumprijs) binnen de twaalf maanden in productie zijn. De overname zou tegen het jaareinde rond zijn. enCore haalde na de aankondiging 4,8 miljoen Canadese dollar op tegen 0,40 dollar per aandeel. Een interessante nieuwe ontwikkeling is de oprichting van Group 11 Technologies. Het is een joint venture waarin enCore 40 procent heeft, die op basis van de ISR productietechnologie een alternatief wil bieden voor het gecontesteerde gebruik van cyanide in veel edelmetalenmijnen. Group 11 zal de komende jaren de technologie in verschillende soorten projecten testen, en wil tegen 2023 een eerste proefproject hebben. Een doorbraak kan een revolutie teweegbrengen in de grondstoffenmijnbouw.ConclusieWe beginnen de opvolging van enCore Energy met een positief advies. Het mag duidelijk dat dit een aandeel is voor de risicobewuste belegger dat enkel thuishoort is een gespreide aandelenportefeuille. Wees voorbereid op hoge volatiliteit, maar het bedrijf lijkt onder de leiding van de ervaren Sheriff uitstekend geplaatst om in de ontluikende uraniumstierenmarkt een bovengemiddeld rendement te halen. Werk met koerslimieten gezien de beperkte liquiditeit.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,36 CADTicker: EU CNISIN-code: CA29259W1068 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 62 miljoen CADK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +177%Koersverschil sinds jaarbegin: +112%Dividendrendement: -