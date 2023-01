De energiecrisis legt Engie geen windeieren. Over de eerste negen maanden van 2022 steeg de bedrijfswinst met 79 procent tot 7,2 miljard euro. Het management trok de verwachtingen voor 2022 op. De recurrente nettowinst zou uitkomen tussen 4,9 miljard en 5,5 miljard euro, goed voor 2,2 à 2,38 euro per aandeel. Dat levert tegen de huidige koers een koers-winstverhouding van 6 op. De beleggers waarderen de resultaten van Engie dus nog onvoldoende, al zijn de winstcijfers van 2022 niet vol te houden. In 2023 zou de recurrente winst dalen, maar nog altijd een stuk hoger liggen dan in 2021.

De energiecrisis legt Engie geen windeieren. Over de eerste negen maanden van 2022 steeg de bedrijfswinst met 79 procent tot 7,2 miljard euro. Het management trok de verwachtingen voor 2022 op. De recurrente nettowinst zou uitkomen tussen 4,9 miljard en 5,5 miljard euro, goed voor 2,2 à 2,38 euro per aandeel. Dat levert tegen de huidige koers een koers-winstverhouding van 6 op. De beleggers waarderen de resultaten van Engie dus nog onvoldoende, al zijn de winstcijfers van 2022 niet vol te houden. In 2023 zou de recurrente winst dalen, maar nog altijd een stuk hoger liggen dan in 2021.Engie spint garen bij de energiecrisis. Dankzij fel gestegen elektriciteitsprijzen is de winstbijdrage van de thermische en kerncentrales sterk gestegen. De Belgische kerncentrales, die in 2022 voor 81 procent operationeel waren, leverden 583 miljoen euro extra bedrijfswinst op in de eerste negen maanden van 2022, ondanks de hoge nucleaire taksen. De elektriciteitsprijzen lijken nu, mogelijk tijdelijk, over de piek heen, maar Engie heeft voor de volgende jaren de hogere prijzen al gedeeltelijk vastgeklikt.De energiecrisis levert echter de grootste winstbijdrage via de divisie Global Energy and Management Sales. Ze beheert onder meer de aardgascontracten van Engie. Omdat daarin heel wat flexibiliteit is ingebouwd, kan Engie die contracten verzilveren als de aardgasprijzen stevig stijgen en/of heel volatiel zijn. Engie doet ook aan risicobeheer voor grote klanten, een activiteit die bij hoge prijzen en hoge volatiliteit fraaie marges oplevert. Over de eerste negen maanden van 2022 leverde de divisie een fabelachtige bedrijfswinst van 2 miljard euro op, tegenover 337 miljoen in dezelfde periode van 2021, toen de energiemarkten zich nog in rustiger vaarwater bevonden. Die uitzonderlijke winstbijdrage is dus moeilijk vol te houden en vandaar grotendeels de lagere winstverwachting voor 2023.De hoge winsten van 2022 hebben intussen andere kapers naar de kust gelokt. Zo trakteren de overheden van België, Frankrijk en Italië het bedrijf op overwinstbelastingen en het afromen van de inkomsten boven bepaalde prijsniveaus. Engie schat dat die maatregelen het bedrijf 0,7 à 0,9 miljard euro kosten in 2022, en 1,2 à 1,5 miljard euro in 2023. Voor het management zijn die extra belastingen geen reden om de vooruitzichten aan te passen, omdat al gedeeltelijk rekening werd gehouden met de belastingplannen van de overheden. "En het is geen geheim dat de winstcapaciteit van Engie in 2022 veel beter was en in een bepaalde mate een nieuwe start nam", zei CFO Pierre-François Riolacci tijdens een conferencecall op 20 december.Eind december viel ook nog een factuur van 3,3 miljard euro in de bus omdat Engie van de Belgische overheid meer provisies moet aanleggen voor de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het nucleair afval. Daardoor kan de economische schuldratio licht stijgen, maar dankzij de hogere bedrijfscashflow is die schuldratio gevoelig gedaald tot een comfortabel niveau van 2,8. De onderhandelingen over een maximumfactuur met de Belgische regering gaan intussen de goede richting uit, zodat dat risico op een verdere verhoging van het nucleair passief geleidelijk afneemt.ConclusieDankzij de hoge aardgas- en elektriciteitsprijzen heeft Engie een boerenjaar achter de rug. Ook bij een terugkeer naar normale marktomstandigheden en winstcijfers in 2023 blijft de waardering aantrekkelijk, gegeven een koers-winstverhouding van ongeveer 8. De markt onderschat nog altijd de betere voorspelbaarheid en het gedaalde risicoprofiel van de resultaten van Engie. We behouden het koopadvies.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,1Ticker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 32 miljard euro K/w 2022: 6Verwachte k/w 2023: 8Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 6,3%