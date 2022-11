Voor de aandeelhouders blijft het bedrijf met aandeleninkoop en dividenden voor Sinterklaas spelen.

De winst van Shell is gedaald van 11,4 miljard dollar in het tweede kwartaal naar 9,5 miljard in het derde kwartaal. De daling kwam voor een klein deel door de dalende energieprijzen, maar vooral door de ontwrichte gasmarkt, waardoor hedging moeilijk was. Los daarvan was het een van de beste kwartalen ooit voor Shell, en voor de aandeelhouders blijft het bedrijf met aandeleninkoop en dividenden voor Sinterklaas spelen. Er gaat nog eens 4 miljard dollar naar de inkoop van eigen aandelen. Daarmee komt het totale bedrag in 2022 uit op 18,5 miljard dollar. Shell wijst er expliciet op dat door het inkopen van eigen aandelen het dividend de komende jaren verder omhoog zal gaan. Het voorstel is het dividend vanaf het eerste kwartaal van 2023 met 15 procent te verhogen. Het bestuur moet dat nog wel goedkeuren.Shell verwacht dat het in 2022 de aandeelhouders 26 miljard dollar kan teruggeven, 13 procent van de gemiddelde beurswaarde dit jaar (197 miljard). Normaal is dat soort percentages niet houdbaar, maar bij Shell wel dankzij de lage waardering in combinatie met de hoge olieprijs. De vrije kasstroom van Shell maakt 17,2 procent uit van de beurskoers van het aandeel. Dat laat zien dat het aandeel ondanks de enorme koersstijgingen nog altijd goedkoop is.Shell is maar goedkoop zolang de olie- en de gasprijzen niet dalen. Dat zal wellicht niet zo snel gebeuren, vooral omdat de Amerikanen de oliemarkt dit jaar overspoelen met ruim 200 miljoen vaten olie uit de strategische reserves. Dat eindigt waarschijnlijk abrupt na de midterms, waarna het aanbod van olie flink zal dalen. Mochten de voorraden, bedoeld voor natuurrampen, boycotten of oorlog, weer worden aangevuld, dan stijgt bovendien de vraag naar olie. Het grootste risico voor Shell is dat het te veel geld aan het verdienen is. ConclusieDe cijfers van Shell waren zo goed dat zelfs de Amerikaanse president reageerde. Joe Biden verwijt het bedrijf dat het de zakken van zijn aandeelhouders vult in plaats van de benzineprijzen aan de pomp te verlagen. De lage waardering en de positieve verwachting over de olieprijs bieden bescherming voor het geval de Britse overheid hard zou ingrijpen bij de winst van Shell. Het advies voor het Shell-aandeel is 'kopen'.