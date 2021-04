De coronacrisis veroorzaakte een tijdelijke knik in de resultaten, maar vertraagde de strategische bijsturing niet.

Van de voorspelbaarheid van de resultaten van Engie, een van de troeven van het aandeel, bleef na de uitbraak van de coronapandemie niet veel over in 2020. De organische omzet daalde met 5,7 procent en de recurrente nettowinst kreeg een klap van 34 procent. Vooral de dienstverlening aan bedrijven leed, maar ook lagere volumes en lagere prijzen op de energiemarkten vraten aan de winst. De recurrente bedrijfswinst zakte met 1,2 miljard euro. Daar stopte de ellende niet. Het energiebedrijf heeft heel wat activiteiten in Brazilië en door de zware koersval van de Braziliaanse real leed het 300 miljoen euro aan wisselkoersverliezen. Door die tegenslagen daalde de recurrente nettowinst tot 1,7 miljard euro in 2020, tegenover nog 2,7 miljard in 2019. Nog meer slecht nieuws kwam van het nucleaire front. Engie verwacht niet meer dat de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 openblijven na 2025. Het schreef de Belgische nucleaire activa met 2,9 miljard euro. Daardoor sloot Engie 2020 af met een nettoverlies van 1,5 miljard euro.De tweede helft van 2020 bracht al beterschap. De resultaten lagen in lijn met die van dezelfde periode in 2019. Zonder de tegenvallers van vorig jaar keren de resultaten vrij snel terug naar het voorspelbare niveau van weleer. De hernieuwbare energie en de internationale netwerken moeten zorgen voor organische groei. Ook de elektriciteitsprijzen zitten in de lift, wat een hefboom zet op de betere beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales.Engie meldt ook een vrij goede start van 2021. Het verwacht voor dit jaar een recurrente nettowinst van 2,3 à 2,5 miljard euro. Dat is minder dan in 2019, maar al een stuk beter dan in het coronajaar 2020. Een voorwaarde is natuurlijk dat het virus niet opnieuw roet in het eten gooit. Die recurrente winst legt de basis voor een dividend over 2021 van ongeveer 0,73 euro per aandeel. Over 2020 betaalt Engie een dividend van 0,53 euro uit. De schuldpositie blijft onder controle. Rekening houdend met de nucleaire provisies, bedraagt de nettoschuldpositie 4 keer de bedrijfscashflow.De groep gaat intussen door met haar strategische bijsturing. De focus verschuift nog meer naar hernieuwbare energie, netwerken en decentrale energieprojecten, zoals warmtenetwerken of zonnepaneelinstallaties bij bedrijven. Het belang van 29,9 procent in het milieubedrijf Suez ging de deur uit. Engie gebruikte de opbrengst van 3,4 miljard euro om schulden af te bouwen. Het wil ook de dienstverlening aan bedrijven en gezinnen afsplitsen en verkopen, eventueel via een beursgang. Die operatie moet dit jaar verder vorm krijgen.Van de 6 miljard euro voor uitbreidingsinvesteringen vloeit dit jaar 40 procent naar hernieuwbare energie en 38 procent naar netwerken. Sinds 2018 heeft Engie zijn capaciteit van hernieuwbare energie met 32 procent vergroot. Dat is ook de marsrichting voor de volgende jaren, want Engie focust op klimaatvriendelijke energiebevoorrading. De groep vereenvoudigt ook haar geografische structuur. Ze bouwt haar aanwezigheid in enkele landen af door te snoeien in haar minderheidsbelangen.ConclusieDe coronacrisis veroorzaakte een tijdelijke knik in de resultaten, maar vertraagde de strategische bijsturing niet. Engie ontpopt zich verder tot een pure energie- en klimaatspeler, met de focus op hernieuwbare energie en netwerken. Die focus moet vanaf dit jaar opnieuw voorspelbaarheid en lichte groei toelaten. Het geduld wordt op de proef gesteld, maar de waardering blijft heel aantrekkelijk. Beleggers betalen twaalf keer de verwachte winst voor dit jaar. Het aandeel biedt een dividendrendement van bijna 6 procent. Het advies blijft 'kopen'.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 12,2Ticker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 30,1 miljard euro K/w 2020: 15Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +28%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 5,8%