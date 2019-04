Engie heeft veel werk verzet om de resultaten meer voorspelbaar te maken en meer opwaarts potentieel te geven. Maar die transformatie heeft zich nog niet vertaald in een hogere koers.

De aandeelhouders lusten nog niet veel pap van de nieuwe strategie van Engie, maar precies daarom zijn er kansen voor de geduldige belegger. Engie heeft de voorbije jaren veel werk verzet om de resultaten meer voorspelbaar te maken en meer opwaarts potentieel te geven. De bedrijfswinst heeft de bocht al genomen. In de periode 2013-2015 daalde de courante bedrijfswinst elk jaar, maar in de periode 2016-2018 was er elk jaar een stijging. De koers reflecteert die inspanningen nog niet, want met een koerswinst-verhouding van 13 en een ondernemingswaarde van ongeveer 6 keer de bedrijfscashflow houden beleggers nog geen rekening met de mogelijkheden van het nieuwe Engie. Het management heeft wel al voldoende vertrouwen in de nieuwe strategie om voor het eerst in jaren een winstprognose op middellange termij...