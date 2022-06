Engie wordt als een van de verliezers van de chaos op de energiemarkten gezien, terwijl het bij de winnaars hoort.

De koers van Engie is nog altijd niet hersteld van de klappen die het aandeel kreeg na de Russische inval in Oekraïne eind februari. Dat is logisch, omdat Engie afhankelijk is van Russisch aardgas en omdat het bedrijf bijna 1 miljard euro dreigt te verliezen aan Nord Stream 2, een pijpleiding die Russisch aardgas naar Duitsland moest brengen. Maar toch mag dat haperende koersherstel ook verbazen omdat Engie een stevige boterham verdient aan de volatiele Europese aardgas- en elektriciteitsmarkten.

...

De koers van Engie is nog altijd niet hersteld van de klappen die het aandeel kreeg na de Russische inval in Oekraïne eind februari. Dat is logisch, omdat Engie afhankelijk is van Russisch aardgas en omdat het bedrijf bijna 1 miljard euro dreigt te verliezen aan Nord Stream 2, een pijpleiding die Russisch aardgas naar Duitsland moest brengen. Maar toch mag dat haperende koersherstel ook verbazen omdat Engie een stevige boterham verdient aan de volatiele Europese aardgas- en elektriciteitsmarkten. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet met 84 procent en de bedrijfswinst met 75 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De sterke resultaten gaven het management voldoende vertrouwen om de vooruitzichten voor dit jaar gevoelig op te trekken. Engie verwacht voor dit jaar een recurrente nettowinst van 3,8 à 4,4 miljard euro, terwijl het bedrijf begin februari, een paar weken voor de uitbraak van de oorlog, nog een recurrente winst van 3,3 à 3,5 miljard euro in het vooruitzicht stelde. Voor beleggers liggen hier kansen. Het aandeel wordt nog altijd als een van de verliezers van de chaos op de energiemarkten gezien, terwijl het bij de winnaars hoort.Hoge elektriciteitsprijzen stuwden de inkomsten uit de Franse waterkrachtcentrales en de Belgische kerncentrales, die in het eerste kwartaal voor 91 procent operationeel waren. De Belgische kerncentrales leverden 530 miljoen euro extra bedrijfswinst op, goed voor een derde van de stijging van de groepswinst in het eerste kwartaal. Ook de thermische elektriciteitscentrales profiteerden van interessante marges. Hoe langer de elektriciteitsprijzen hoog blijven, hoe groter de positieve impact op de resultaten. Voor dit jaar heeft Engie 86 procent van de opgewekte elektriciteit al verkocht tegen een aantrekkelijke prijs van gemiddeld 67 euro per MWh. Voor 2023 en 2024 is respectievelijk 66 en 32 procent van de elektriciteit al verkocht tegen 54 euro per MWH.De groep kan ook munt slaan uit de volatiliteit op de energiemarkten. Zo koopt Engie via langetermijncontracten meer aardgas dan de groep nodig heeft om de klanten te bevoorraden. Engie kon dat gasoverschot de voorbije maanden tegen bijzonder hoge prijzen verkopen op de spotmarkten. Daarnaast kan het bedrijf dankzij zijn gediversifieerde energieportfolie de aankooprisico's van klanten indekken. Engie heeft de eigen afhankelijkheid van Russisch aardgas verminderd. Voor het resterende deel is een betalingsakkoord gevonden met Rusland dat past binnen de Europese sancties. Dat management van de volatiliteit van de energiemarkten leverde Engie 439 miljoen euro bedrijfswinst op in het eerste kwartaal. Die bron van inkomsten zal niet meteen opdrogen. Een nadeel van de hogere energieprijzen is dat Engie flink meer werkkapitaal nodig heeft, waardoor de schuldenlast met 2 miljard euro gestegen is tot 27,3 miljard euro. Dankzij de stijging van de bedrijfscashflow is de schuldgraad echter licht gedaald tot 2,3 keer de bedrijfscashflow.ConclusieTerwijl de koers de voorbije maanden in de klappen deelde, profiteerde het bedrijf van de chaos op de energiemarkten, de hoge elektriciteitsprijzen en de goede beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales. Het resultaat is dat de waardering van het aandeel gedaald is. Beleggers betalen slechts 10 keer de winst en 7 keer de bedrijfscashflow. Dat is weinig voor een bedrijf dat de voorbije jaren werk heeft gemaakt van een lagere risicoprofiel en een betere voorspelbaarheid van de resultaten. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 12,6Ticker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 30,7 miljard euro K/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 6,7%