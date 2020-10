De resultaten van Engie zijn allesbehalve coronaproof. Maar zodra die crisis wijkt, zullen de resultaten van Engie zich vrij snel herstellen.

De resultaten van de eerste jaarhelft bewezen dat Engie allesbehalve coronaproof is. De omzet daalde met 9 procent, de bedrijfscashflow kromp met 30 procent en de recurrente nettowinst halveerde. Door een eenmalige waardevermindering op financiële contracten bleef van de gerapporteerde nettowinst niets over. Beleggers zagen ook het dividend door hun neus geboord. Het aandeel van het energiebedrijf kreeg in het voorjaar een klap van 40 procent die nog altijd niet verteerd is. De resultaten blijven kwetsbaar voor nieuwe besmettingsgolven in Europa en elders in de wereld. Vooral de dienstverlening aan bedrijven is gevoelig voor een vertragende economie. Ook met de verkoop van aardgas en elektriciteit valt minder te verdienen als de vraag opnieuw instort en de prijzen dalen. Covid-19 kost...

De resultaten van de eerste jaarhelft bewezen dat Engie allesbehalve coronaproof is. De omzet daalde met 9 procent, de bedrijfscashflow kromp met 30 procent en de recurrente nettowinst halveerde. Door een eenmalige waardevermindering op financiële contracten bleef van de gerapporteerde nettowinst niets over. Beleggers zagen ook het dividend door hun neus geboord. Het aandeel van het energiebedrijf kreeg in het voorjaar een klap van 40 procent die nog altijd niet verteerd is. De resultaten blijven kwetsbaar voor nieuwe besmettingsgolven in Europa en elders in de wereld. Vooral de dienstverlening aan bedrijven is gevoelig voor een vertragende economie. Ook met de verkoop van aardgas en elektriciteit valt minder te verdienen als de vraag opnieuw instort en de prijzen dalen. Covid-19 kostte Engie in de eerste jaarhelft 850 miljoen euro bedrijfswinst. Ook het vrij zachte winterweer in West-Europa en de zwakke koers van de Braziliaanse real wogen op de resultaten, maar vooral het coronavirus zal de winst nog tot volgend jaar in onzekerheid dompelen.In een normaal jaar zijn de resultaten van Engie vrij goed voorspelbaar, omdat een groot deel van de winst is vastgeklikt via gereguleerde activiteiten of termijncontracten. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers eind juli durfde het management opnieuw prognoses voor 2020 te maken. De elektriciteitsprijzen herstelden zich tot het niveau van voor de crisis. De dienstverlening aan bedrijven haperde nog, maar het orderboek dikte mooi aan. Over het hele jaar verwacht Engie een recurrente nettowinst van 1,7 tot 1,9 miljard euro. Het zal opnieuw een dividend betalen in 2021. Als Engie die beloofde winst haalt, kunnen de aandeelhouders uitkijken naar een dividend van ongeveer 0,55 euro per aandeel. Die prognose gaat uit van de veronderstelling dat er geen nieuwe lockdowns komen, terwijl zich in Europa en de Verenigde Staten een nieuwe besmettingsgolf aftekent. Voorzichtigheid blijft dus geboden.Op lange termijn moet de voorspelbaarheid van de resultaten, gekoppeld aan een gestage stijging van de winst, opnieuw het argument worden om beleggers te overtuigen. Engie spreekt zelf over een sterk herstel op middellange termijn. Door zijn focus op duurzame energie zou het garen moeten spinnen van de Europese ambitie om de uitstoot van broeikasgassen versneld af te bouwen. Die investeringen vloeien vooral naar nieuwe windmolen- en zonneparken. Engie wil zich scherper profileren als een pure energie- en klimaatspeler. Dat houdt de verkoop in van niet-strategische activiteiten, zoals een amalgaam van dienstverlenende activiteiten die niets met energie te maken hebben. Daarin past ook de verkoop van het belang van 29,9 procent in Suez, waarvoor het van Veolia na enig aandringen een mooie prijs van 3,4 miljard euro kreeg. Engie kan zo zijn balans versterken, wat in deze onzekere tijden meer dan welkom is. De netto financiële schuld bedraagt 25 miljard euro, of 2,6 keer de bedrijfscashflow. Die ratio is licht gestegen door de coronacrisis, maar door die op termijn stabiele cashflows is die schuldenlast beheersbaar. Maar Engie draagt ook nog een stevig nucleair passief en hoge pensioenverplichtingen mee, zodat de eigenlijke schuldgraad 4,3 keer de bedrijfscashflow bedraagt. Zodra de coronacrisis wijkt, herstellen de resultaten van Engie zich vrij snel. De waardering is heel fair, met een koers-winstverhouding van 15 keer de lagere winst van 2020 en 11 keer de verwachte winst van het hersteljaar 2021. Het dividendrendement zou respectievelijk 4,6 en 6,3 procent bedragen. De nieuwe opflakkering van het virus kan wel roet in het eten gooien. Toch is de waardering voldoende aantrekkelijk om het koopadvies te handhaven. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 11,6 euroTicker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 28,4 miljard euro K/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 15Koersverschil 12 maanden: -21%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 4,6%