Dat de prijzen van elektriciteit en aardgas sterk zijn gestegen, valt niet af te lezen van de beurskoers van Engie. Beleggers zien nog geen brood in de strategie die stabiele resultaten belooft.

Dat de prijzen van elektriciteit en aardgas sterk zijn gestegen, valt niet af te lezen van de beurskoers van Engie, al pikt het als elektriciteitsproducent toch een graantje mee van de duurdere elektriciteit. De sterke stijging van de winst in de eerste helft van 2021 was onder meer te danken aan de hogere beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales en de hogere elektriciteitsprijzen. De centrales leverden 285 miljoen euro extra bedrijfswinst op. De gasprijzen hebben nauwelijks een impact op de winstgevendheid, omdat Engie nauwelijks aardgas produceert. Engie verdient vooral een boterham door aardgas te verdelen in haar netwerken. Een grote winsthefboom zit daar niet op.

...

Dat de prijzen van elektriciteit en aardgas sterk zijn gestegen, valt niet af te lezen van de beurskoers van Engie, al pikt het als elektriciteitsproducent toch een graantje mee van de duurdere elektriciteit. De sterke stijging van de winst in de eerste helft van 2021 was onder meer te danken aan de hogere beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales en de hogere elektriciteitsprijzen. De centrales leverden 285 miljoen euro extra bedrijfswinst op. De gasprijzen hebben nauwelijks een impact op de winstgevendheid, omdat Engie nauwelijks aardgas produceert. Engie verdient vooral een boterham door aardgas te verdelen in haar netwerken. Een grote winsthefboom zit daar niet op.De bonus van de hogere elektriciteitsprijzen wordt beperkt door de strategie van de producenten om het gros van hun opgewekte stroom op voorhand te verkopen tegen een vaste prijs. Zo heeft Engie dit jaar al 93 procent van de productie uit zijn kern- en waterkrachtcentrales verkocht voor 47 euro per megawattuur. De marktprijs lag de voorbije weken een stuk hoger. De productie van 2022 is al voor 64 procent verkocht tegen 49 euro per megawattuur. De hogere elektriciteitsprijzen sijpelen dus maar langzaam door in de resultatenrekening. Die strategie remt de winst af, maar beschermt de marges als de prijzen dalen. Elektriciteitsproducenten zullen niet snel speculeren met de stroom die ze opwekken.De hogere winstbijdrage van de kerncentrales was niet de enige pijler onder de remonte van de bedrijfswinst na het moeilijke coronajaar. In het spoor van de economische relance kon Engie opnieuw energieoplossingen installeren en andere diensten leveren aan bedrijven. In die divisie steeg de bedrijfswinst met 321 miljoen euro. Engie is van plan de dienstverlening aan bedrijven - zoals de installatie van airco- of telecomsystemen - te verkopen. De vrij koude winter was de derde pijler onder het herstel, want een hogere vraag naar aardgas vertaalde zich in hogere winsten in de divisie Netwerken. Die afdeling is goed voor ongeveer de helft van de groepswinst. Het samenspel van de divisies leverde in de eerste helft een bedrijfswinst van 3,1 miljard euro op, of ongeveer 44 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2021 kon het bedrijf zijn verwachtingen licht verhogen tot een recurrente nettowinst van 2,5 à 2,7 miljard euro.De relatief voorspelbare winst legt opnieuw een behoorlijk fundament onder het dividend. Engie keert 65 à 75 procent van de recurrente nettowinst uit, met een minimum van 0,65 euro per aandeel in de periode 2021-2023. Dat dividendbeleid zet wel druk op de balans, zeker omdat Engie stevig investeert in hernieuwbare energie, energieoplossingen voor bedrijven en internationale netwerken. Die strategie moet een vrij goede voorspelbaarheid van de resultaten koppelen aan een lichte groei van de winst. Het management wil de schuldgraad onder controle houden, maar dat vergt ook de verkoop van activa. Engie verkoopt in de periode 2021-2023 voor 9 tot 10 miljard euro activa die niet meer in de strategie passen.Dankzij de heropening van de economie, de betere beschikbaarheid van de kerncentrales en de koude winter krabbelde de winst overeind tot normale niveaus. Beleggers zien nog geen brood in de strategie die relatief stabiele resultaten belooft. Het geduld wordt op de proef gesteld, maar de waardering blijft behoorlijk laag met een koers-winstverhouding van 11, een ondernemingswaarde van minder dan 6 keer de bedrijfscashflow en een dividendrendement van ruim 6 procent. We behouden daarom het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 11,7Ticker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 28,2 miljard euro K/w 2020: 18Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 6,3%