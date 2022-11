De pretparken van Walt Disney hebben het moeilijk, maar de streamingdiensten timmeren flink aan de weg. Ze doen het zelfs beter dan het concern dacht.

Disney+, het belangrijkste groeionderdeel van het amusementsconcern Walt Disney, overtrof de verwachtingen bij de vierdekwartaalcijfers van het fiscale jaar 2021-2022. Er zijn op dit moment 164 miljoen abonnementen, 1,5 miljoen meer dan verwacht. Ook de andere streamingdiensten van Disney lieten meer groei zien dan verwacht. De sportzender ESPN+ steeg met 500.000 naar 24,3 miljoen abonnementen. Alle abonnementen samen kwamen uit op 235 ...

Disney+, het belangrijkste groeionderdeel van het amusementsconcern Walt Disney, overtrof de verwachtingen bij de vierdekwartaalcijfers van het fiscale jaar 2021-2022. Er zijn op dit moment 164 miljoen abonnementen, 1,5 miljoen meer dan verwacht. Ook de andere streamingdiensten van Disney lieten meer groei zien dan verwacht. De sportzender ESPN+ steeg met 500.000 naar 24,3 miljoen abonnementen. Alle abonnementen samen kwamen uit op 235 miljoen.Daarnaast vielen enkele zaken tegen, vooral bij de pretparken. De winst pakte daar 400 miljoen dollar lager uit dan de verwachting van 1,9 miljard dollar. Consumenten geven veel minder uit in de parken, wat betekent dat we op een punt zijn beland dat de inflatie de sterke merken begint aan te tasten. Beleggers waren niet tevreden en zetten het aandeel meteen in de nabeurshandel 10 procent lager. De verwachting is dat Disney deze week rond 90 dollar noteert. Dat is 55 procent lager dan het record van 203,02 dollar dat in 2021 werd neergezet. De prestaties van Disney rechtvaardigen allesbehalve zo'n koersdaling. De koers van Disney is weer op het niveau van in 2015 beland. Maar de jaaromzet was toen 55,6 miljard dollar, tegen 82,7 miljard dollar nu.Het is beter te kijken naar de verhouding tussen de omzet en de beurswaarde om de waardering te bepalen, en niet naar de koers-winstverhouding. De winst is de afgelopen jaren namelijk lager omdat Walt Disney enorm investeert in onder andere Disney+. Een extra abonnee aansluiten is zo goed als gratis, waardoor de winst de komende jaren flink zal toenemen. Disney+ moet daarvoor wel een succes worden, maar het bedrijfsonderdeel groeit harder dan het concern en analisten denken. Walt Disney bevestigde nog maar een keer dat Disney+ in 2024 zal bijdragen aan de winst.ConclusieDe verhouding tussen de omzet en de beurskoers bedroeg zeven jaar geleden 4. Nu is het met 2 het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Dit is hét moment om in Disney te stappen, want als het concern na de enorme investeringen weer flink winstgevender is geworden, zal de koers van het Disney-aandeel een stuk hoger staan dan vandaag. 'Kopen' luidt dus het advies. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.