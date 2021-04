Het aandeel van Equinox Gold blijft fors achteroplopen op de onderliggende evolutie.

Het Canadese Equinox Gold schrijft een van de meest opwindende groeiverhalen onder de goudproducenten. De nieuwste stap is de overname van Premier Gold Mining. De voormalige aandeelhouders van Premier Gold hebben na de transactie in aandelen 16 procent van Equinox Gold. Het belangrijkste actief van Premier Gold is een belang van 50 procent in het Greenstone-project in Ontario, Canada. In ruil voor een extra belang van 10 procent betaalde Equinox in maart 51 miljoen Amerikaanse dollar (plus enkele toekomstige mijlpaalbetalingen) aan partner Orion. De bouw van Greenstone start in de tweede jaarhelft. De eerste productie wordt in 2024 verwacht, en zal veertien jaar lang jaarlijks gemiddeld 358.000 troy ounce goud bedragen. In de eerste vijf jaar is dat gemiddeld 414.000 troy ounce (248.000 troy ounce voor Equinox). Daarnaast verwerft Equinox de Mercedes-mijn in Mexico, met een verwachte jaarproductie van 50.000 troy ounce goud, uit te breiden tot 80.000 à 90.000 troy ounce, en een aantal exploratieprojecten. De activa van Premier Gold in Nevada zijn afgesplitst in het intussen beursgenoteerde i-80 Gold, waarin Equinox na een financiering 30 procent aanhoudt. Na de recente verkoop van de kleine Braziliaanse Pilar-goudmijn aan Pilar Gold voor 38 miljoen dollar, een belang van 9,9 procent in Pilar Gold en een royalty van 1 procent op de productie, beschikt Equinox over zeven producerende mijnen en vier groeiprojecten (inclusief Greenstone).Twee mijnen liggen in de Verenigde Staten: Mesquite en Castle Mountain. De eerste zou dit jaar 130.000 à 140.000 troy ounce goud opbrengen tegen een kostprijs van 1275 à 1325 dollar per troy ounce. Voor de tweede is dat 30.000 à 40.000 troy ounce tegen 1100 à 1150 dollar per troy ounce. Het eerste groeiproject is over enkele jaren de uitbreiding van Castle Mountain naar een tweede productiefase van veertien jaar met gemiddeld 218.000 troy ounce goud. In Mexico heeft Equinox naast de Mercedes-mijn ook nog Los Filos, de grootste actieve mijn, met een verwachte jaarproductie van 170.000 à 190.000 troy ounce goud tegen 1330 à 1390 dollar per troy ounce. Eind 2020 sloot Equinox een akkoord met de lokale bevolking, die het pad effende voor een uitbreiding tot een jaarlijkse productie van meer dan 350.000 troy ounce goud.Tot slot is er in Brazilië de Aurizona-mijn, in 2021 goed voor 120.000 à 130.000 troy ounce goud tegen 1075 à 1125 dollar per troy ounce (met uitbreidingspotentieel), en twee kleinere mijnen die samen 115.000 à 125.000 troy ounce goud opbrengen. Het derde groeiproject is de bouw van Santa Luz in Brazilië. De productie zou starten in het eerste kwartaal van 2022. Santa Luz zal in 9,5 jaar gemiddeld 95.000 troy ounce goud per jaar produceren (110.500 troy ounce van 2022 tot 2026), tegen 877 dollar per troy ounce.Equinox produceerde vorig jaar 477.186 troy ounce goud en mikt in 2021 op 615.000 à 680.000 troy ounce. Dat loopt in 2022 op tot 900.000 troy ounce en klimt naar 1,2 miljoen tegen 2024. Equinox houdt na de recente verkoop van 10 miljoen aandelen van Solaris Resources tegen 8,25 Canadese dollar per aandeel nog een belang van 16,9 procent in dat beloftevolle koperexploratiebedrijf.ConclusieHet aandeel van Equinox Gold blijft fors achteroplopen op de onderliggende evolutie. Een ideale situatie voor de grondstoffenbelegger met een langetermijnhorizon. Tegen minder dan 0,6 keer de intrinsieke waarde is er heel wat ruimte voor een forse herwaardering tot minstens 1 keer de intrinsieke waarde. Equinox is voldoende gefinancierd en voegde met Premier Gold het mijnbouwvriendelijke Canada als vierde land van activiteit toe. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 11,37 Canadese dollarTicker: EQX CNISIN-code: CA29446Y3041Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 3,39 miljard Canadese dollarK/w 2020: 27Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: -