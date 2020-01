De missie van mijnbouwlegende en hoofdaandeelhouder Ross Beaty om zo snel mogelijk een middelgrote goudproducent uit te bouwen, zit op schema.

Equinox Gold blijft in sneltreinvaart groeien. Het ambitieuze goudmijnbedrijf ontstond eind 2017 uit de fusie van Trek Mining, NewCastle Gold en Anfield Gold. Na de verkoop van de niet-kernactiva van Anfield Gold en de afsplitsing van een aantal koperexploratieprojecten van het niet-beursgenoteerde Solaris Copper (intussen Solaris Resources) ligt de focus op de Aurizona Gold Mine van Trek Mining in Brazilië en de Castle Mountain Gold Mine van NewCastle Gold in de Verenigde Staten. In september 2018 kwam er een derde kernactief bij met de overname voor 158 miljoen dollar van de Mesquite Gold Mine van New Gold, op 200 mijl van Castle Mountain. Mesquite produceerde in 2019 125.700 troy ounce goud tegen een verwachte kostprijs van 930 à 980 dollar per troy ounce, terwijl Aurizona in juli de commerciële opstart maakte en 75.300 troy ounce produceerde tegen een kostprijs van 950 à 1025 dollar per troy ounce. In september begon de bouw van de eerste fase van Castle Mountain, met een voorziene eerste productie vanaf september 2020. In de eerste fase moet die gedurende drie jaar jaarlijks gemiddeld 45.000 troy ounce goud opleveren. Equinox Gold werkt ook aan de voorbereiding van de tweede productiefase die een levensduur heeft van dertien jaar, met een gemiddelde jaarlijkse productie van 200.000 troy ounce goud tegen een gemiddelde kostprijs van 763 dollar per troy ounce goud. Daarmee is Castle Mountain, samen met plannen voor een ondergrondse mijn in Arizona, een hoeksteen in het ambitieuze plan om tegen eind 2023 een groepsproductie van minstens 1 miljoen troy ounce goud te halen. Voorzitter van de raad van bestuur en hoofdaandeelhouder Ross Beaty (12,8% van de aandelen) maakt er geen geheim van dat hij bijkomende overnames wil doen. Op 16 december 2019 maakte de groep een kwantumsprong door een fusie met Leagold Mining aan te kondigen. De transactie gebeurt in aandelen zonder premie. Leagold Mining wordt op 769 miljoen Canadese dollar gewaardeerd. De aandeelhouders van Leagold Mining houden 45 procent van de fusiegroep aan door per aandeel van Leagold Mining 0,331 aandelen van Equinox Gold te verwerven. De fusiegroep Equinox Gold behoort meteen tot de twintig grootste goudmijnbedrijven, met een verwachte groepsproductie van 700.000 troy ounce goud in 2020, dankzij zes producerende mijnen in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Inclusief de groeiprojecten zal de fusiegroep in 2021 voorbije de grens van 1 miljoen troy ounce goudproductie op jaarbasis gaan. De fusie gaat gepaard met een stevig financieringspakket: 500 miljoen bankfinanciering, 130 miljoen dollar via de uitgifte van een converteerbare obligatie aan Mubudala Investments (een staatsfonds van Abu Dabi) en een kapitaalverhoging van 40 miljoen dollar tegen 8,15 Canadese dollar per aandeel, volledig ondertekend door Ross Beaty. De fusie wordt normaal voor eind maart afgerond. Beaty blijft met 9 procent de grootste aandeelhouder. Het aandeel van Equinox Gold noteert sinds september op de New York Stock Exchange en promoveerde in november naar de grootste aandelenbeurs van Toronto in Canada (TSX).De missie van Ross Beaty om zo snel mogelijk een middelgrote goudproducent uit te bouwen zit op schema. Het aandeel komt na de fusie door de fors toegenomen beurskapitalisatie in aanmerking voor een opname in goudmijntrackers en -indexen. De waarderingskloof met de juniorbedrijven is gedicht, maar tegenover de grotere spelers is er nog voldoende marge. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 10,30 Canadese dollarTicker: EQX CNISIN-code: CA29446Y3041Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 1,16 miljard Canadese dollarK/w 2018: -Verwachte k/w 2019: 73Koersverschil 12 maanden: +94%Dividendrendement: -