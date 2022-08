De tegenvallende eerste jaarhelft strookt niet met het uitstekende groeiprofiel van Equinox Gold en is tijdelijk.

De eerste jaarhelft viel tegen voor de Canadese goudproducent. De groepsproductie herstelde met 120.813 troy ounce goud in het tweede kwartaal slechts met 2,9 procent tegenover het zwakke eerste kwartaal, dat 117.452 troy ounce goud opleverde. De productie in het tweede kwartaal van 2021 bedroeg 122.656 troy ounce goud. Op halfjaarbasis geeft dat een ontgoochelende terugval met 6,5 procent tegenover vorig jaar tot 238.265 troy ounce goud. De gemiddelde verkoopprijs steeg wel tegenover vorig jaar: +2,8 procent in het tweede kwartaal tot 1.856 dollar per troy ounce goud en +3,5 procent tot 1.859 dollar per troy ounce in het eerste halfjaar. De daling van de omzet bleef daardoor in het tweede kwartaal beperkt tot 0,7 procent tot 224,6 miljoen dollar en voor het eerste halfjaar was er een daling met 1,8 procent tot 447,8 miljoen. Naast de tegenvallende productie liepen de kosten hoger op dan verwacht. Die bedroegen in het tweede kwartaal 1.657 dollar per troy ounce goud, te vergelijken met 1.578 dollar per troy ounce in het eerste kwartaal en 1.383 dollar per troy ounce in het tweede kwartaal van 2021. Na zes maanden bedraagt het gemiddelde 1.616 dollar per troy ounce goud tegenover 1.540 dollar verwacht. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) verminderde in het tweede kwartaal van 51,9 miljoen dollar vorig jaar tot 24,1 miljoen en van 112,8 miljoen tot 67,2 miljoen na zes maanden. Naast de hoger dan verwachte inflatie, was er in het tweede kwartaal de tijdelijke productiestop van de Braziliaanse RDM-mijn. De vergunning voor het verhogen van het mijnafvalbekken werd niet tijdig verkregen. Dat probleem is van de baan, maar noopte tot een verlaging van de verwachte productie in 2022 van 70.000 à 80.000 troy ounce goud tot 25.000 à 30.000 troy ounce. Daarnaast loopt de opstart van de productie in Santa Luz in Brazilië trager dan verhoopt. De start van de commerciële productie schoof op naar het derde kwartaal en de verwachte productie voor 2022 zakte van 70.000 à 90.000 troy ounce goud naar 45.000 à 55.000 troy ounce. Tot slot verlaagde de prognose voor de Mexicaanse mijn Los Filos van 170.000 à 180.000 troy ounce goud tot 155.000 à 165.000 troy ounce. Op groepsniveau geeft dat een daling van de verwachte jaarproductie van 625.000 à 710.000 troy ounce goud tot 550.000 à 615.000 troy ounce.De kostprijs per troy ounce goud stijgt voor 2022 van 1.330 à 1.415 dollar tot 1.470 à 1.530 dollar. Dat betekent wel nog altijd een aanzienlijke kostendaling vanaf de tweede jaarhelft.Positief is dat de kredietfaciliteit werd uitgebreid van 400 tot 700 miljoen dollar, met een mogelijkheid voor nog eens 100 miljoen. De looptijd werd met twee jaar verlengd tot 28 juli 2026, met een optie voor nog een jaar extra. De intrestvoet werd met 25 à 50 basispunten verlaagd. Equinox Gold houdt deelnemingen aan in onder meer Solaris Resources, i-80 Gold, Bear Creek Mining en Sandbox Royalties met een gezamenlijke waarde van zo'n 300 miljoen dollar. Daarmee is er extra tijd en ruimte voor de opstart in 2024 van het Canadese nieuwbouwproject Greenstone, de cruciale hoeksteen om de jaarlijkse productie met 600.000 troy ounce goud te verhogen.ConclusieDe tegenvallende eerste jaarhelft strookt niet met het uitstekende groeiprofiel van Equinox Gold en is tijdelijk. We twijfelen niet aan het groeitraject en het forse herwaarderingspotentieel. Maar de markt eist een duidelijke vooruitgang in het kostenniveau en de bevestiging dat Greenstone tijdig en binnen budget zal opstarten. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 4,20 dollarTicker: EQX USISIN-code: CA29446Y3041Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,28 miljard dollarK/w 2021: 19Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -30%Koersverschil sinds jaarbegin: -38%Dividendrendement: -