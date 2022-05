Het gebrek aan jaarprognose stelde de analisten wel teleur.

Een groot beurssucces is Universal Music Group (UMG) nog niet geweest sinds de beursgang vorig najaar. Maar met de cijfers over 2021 en het eerste kwartaal van dit jaar maakte het wel zijn beloften waar.

...

Een groot beurssucces is Universal Music Group (UMG) nog niet geweest sinds de beursgang vorig najaar. Maar met de cijfers over 2021 en het eerste kwartaal van dit jaar maakte het wel zijn beloften waar. UMG is de wereldmarktleider in de muziekindustrie. De groep is zo dominant dat ze er als enige ooit in geslaagd is alle muzikanten uit de top tien van de Billboard Hot 100 onder contract te hebben. UMG is dan ook de groep met de grootste platenlabels ter wereld, waar onder Universal Music, EMI, Abbey Road Records, Capital Music Group, Motown, Virgin Music enzovoort. Het was visionair van de Brit Sir Lucian Lucent Grainge dat hij EMI kocht op het moment dat tussen 2001 en 2014 de wereldwijde omzet in de muziekindustrie gekrompen was van 23,6 miljard naar amper 14,0 miljard dollar door een dalende platenverkoop als gevolg van 'zwart' en dus gratis muziek luisteren online. Sinds 2015 klimt de omzet jaar na jaar gestaag. Opmerkelijk is dat in 2021 in de Verenigde Staten voor het eerst sinds 1996 ook de fysieke verkoop in de resterende platenwinkels is toegenomen, met dank aan de hernieuwde interesse in vinylplaten. De komst van streamingdiensten heeft het waardemodel in de sector op zijn kop gezet. Eenmalige inkomsten, bijvoorbeeld bij de verkoop van een cd, zijn vervangen door een voortdurende stroom aan streaminginkomsten. Streaming was vorig jaar goed voor 62 procent van de inkomsten van de muziekindustrie. Bij UMG is dat zelfs 70 procent. Volgens waarnemers zit er bovendien nog flink wat groeipotentieel in. De streamingdiensten hebben samen enkele honderden miljoenen abonnees. Daar zit de komende vijf tot tien jaar duidelijk nog rek op, gezien de omvang van de wereldbevolking en de wereldwijde interesse voor muziek. Daarnaast zijn er de verdiensten gekoppeld aan muziekclips op YouTube en TikTok.Zulke vrij stabiele, continue inkomstenstromen over de jaren heen zijn voor veel investeerders het walhalla. Muziekrechten zijn een nieuwe goudmijn. De grootste spelers in de financiële wereld, zoals als KKR, Blackstone en Pimco,kwamen in het nieuws met deals over muziekrechten. De groten der aarde in de muziekwereld hebben hun muziekrechten verkocht aan investeerders, zoals Bruce Springsteen en Bob Dylan. In het eerste kwartaal groeide de omzet met 2,199 miljard euro, 4,5 procent boven de analistenconsensus en een toename met 21,6 procent op jaarbasis. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 14,9 procent: van 396 miljoen naar 455 miljoen euro. Dat is 2 procent boven gemiddelde analistenverwachting. Het betekent wel een afname in de ebitda-marge van 21,9 naar 20,7 procent. Het gebrek aan een prognose voor 2022 stelde analisten teleur.ConclusieWe zijn dit jaar begonnen met de actieve opvolging van de beursnieuweling Universal Music Group. We hebben het aandeel zelfs in de voorbeeldportefeuille opgenomen, als een van de grotere Europese groeiverhalen voor de komende jaren. Het aandeel kan herstellen van zijn IPO-kater en uitgroeien tot een beurslieveling met meer dan 20 procent ebitda-marge en 10 procent vrije kasstroom op de omzet. Dat maakt de waardering tegen 17 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) aanvaardbaar. We verwachten dan ook een stijgende beurskoers in de loop van het jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 20,52 euroTicker: UMG NAISIN-code: NL0015000IY2Markt: AmsterdamBeurskapitalisatie: 37,12 miljard euroK/w 2021: 35Verwachte k/w 2022: 23,5Koersverschil sinds IPO: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: 1,2%