De exit uit Rusland is op korte termijn een vloek maar op lange termijn een zegen. De korting wegens het politieke risico kan worden ingeruild voor een meer marktconforme waardering.

Na de inval van Rusland in Oekraïne zag Kinross Gold geen andere optie dan de Russische activa te verkopen. Dat is vanuit operationeel oogpunt een flinke tegenvaller. De ondergrondse Kupol-mijn stond vorig jaar in voor bijna een half miljoen troy ounce goud. Daarnaast beschikte Kinross over het veelbelovende Udinsk-project. Dat zou in 2026 operationeel worden. Kinross verkocht alles aan Highland Gold Mining Group, een van de grootste Russische gouddelvers, voor 680 miljoen dollar. Daarvan is 400 miljoen dollar voor Kupol en 280 miljoen voor Udinsk. De verkoopprijs zal in schijven worden betaald. Een bijkomende moeilijkheid is de nauwe band tussen Highland Gold en de Russische VTB Bank, waartegen in het Westen economische sancties van kracht zijn. Kinross verkocht ook het belang van 90 procent in Chirano (Ghana) voor 225 miljoen dollar aan Asante Gold. De productieprognose voor 2022 van 2,65 miljoen troy ounce werd verlaagd naar 2,15 miljoen troy ounce (-5%). Vorig jaar produceerden de mijnen van de groep - inclusief Kupol en Chirano - 2,07 miljoen troy ounce. Voor dit jaar werd een forse stijging vooropgesteld, nu Tasiast (Mauritanië) weer op volle kracht produceert. In 2021 kreeg de verwerkingsinstallatie af te rekenen met een brand, waardoor de output kelderde naar amper 170.000 troy ounce. Dit jaar wordt op een stijging tot 600.000 toy ounce gemikt. Tasiast verwerkt 21.000 ton ertsen per dag. Dat moet volgend jaar oplopen naar 24.000 ton.In het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de groepsproductie 506.000 troy ounce, inclusief de Russische activa. Zonder die activa was dat 410.000 troy ounce of 6 procent minder dan een jaar eerder. De omzet bleef op jaarbasis gelijk op 768 miljoen dollar, dankzij de hogere verkoopprijs van goud. Tasiast leverde een recordproductie van bijna 134.000 troy ounce op. Er werd gestart met de bouw van een zonenergie-installatie. Die moet volgend jaar klaar zijn en de energiekosten reduceren. La Coipa is Chili werd weer opgestart en zal deze zomer op kruissnelheid zijn. De mijn moet op jaarbasis 250.000 troy ounce goud opleveren tegen productiekosten die minder dan 600 dollar bedragen. In het eerste kwartaal lagen de gemiddelde productiekosten op 1.245 dollar. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder door hogere uitgaven voor elektriciteit, olie en gas, staal en personeel. Voor het volledige jaar wordt een gemiddelde productiekostprijs van 1.125 dollar vooropgesteld. De groei moet onder meer komen van het Dixie-project van het vorig jaar overgenomen Great Bear Resources. Dixie moet op termijn 400.000 troy ounce goud per jaar opleveren. Andere projecten in de pijplijn zijn onder meer Lobo Marte (Chili) en Manh Choh (Alaska). Kinross beschikte op het einde van het eerste kwartaal over 454 miljoen dollar aan cash. De beschikbare liquiditeit bedraagt 1,7 miljard dollar. Kinross keert een kwartaaldividend van 3 dollarcent uit en koopt dit jaar voor 300 miljoen dollar eigen aandelen in.ConclusieDe exit uit Rusland is op korte termijn een vloek maar op lange termijn een zegen. De korting wegens het politieke risico kan worden ingeruild voor een meer marktconforme waardering nu een steeds groter deel van de productie uit stabiele mijnregio's komt. Kinross noteert tegen minder dan 0,9 keer de boekwaarde. De verhouding tussen ondernemingswaarde en bedrijfswinst bedraagt amper 3,5. Dat is een stuk goedkoper dan de concurrentie. Het grootste risico voor beleggers is dat een opportunistische overnemer van de soldenprijzen gebruikmaakt om Kinross goedkoop binnen te halen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 4,03 dollarTicker: KGC USISIN-code: CA4969024047Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 5,3 miljard dollarK/w 2021: 25Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -47%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: 2,9%