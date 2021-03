De beleggers weten de revival bij de halve dochter Belron eindelijk te smaken.

D'Ieteren blijft beleggers positief verrassen. In november meldde de holding haar aandeelhouders al dat de winst in het coronajaar het cijfer van 2019 zou evenaren. Bij de publicatie van de jaarresultaten vorige week bleek dat D'Ieteren het in 2020 zelfs 11 procent beter deed, ondanks een daling van de omzet met 10 procent. En voor dit jaar verwacht het management nog eens een stijging met 25 procent, op voorwaarde dat de pandemie niet opnieuw oplaait. De verklaring is Belron. De hersteller van voertuigbeglazing maakte een spectaculaire comeback. D'Ieteren zit mee aan tafel, dankzij een belang van 53,75 procent.2020 was een recordjaar voor Belron. Ondanks een omzetdaling met 8 procent, steeg de aangepaste winst met 44 procent. Dat is te danken aan een stevige kostencontrole en efficiënter werken. Het bedrijf plukt ook de vruchten van zijn keuze van de voorbije jaren om te investeren in het herstel van autoruiten die almaar meer sensoren bevatten. Bij een herstelling moeten die sensoren opnieuw gekalibreerd worden, wat een veel lucratievere opdracht is dan louter een sterretje in een voorruit te herstellen. "We zijn nog niet aan het einde van de rit. Ook het transformatieplan kan nog enkele jaren de efficiëntie verbeteren", zegt CEO Francis Deprez.Naast het belang in Belron, heeft D'Ieteren ook nog D'Ieteren Auto en Moleskine in portefeuille. De verdeler van de merken van Volkswagen kon de schade vorig jaar beperken. De Belgische automarkt kromp met 20 procent, maar dankzij een strikte kostencontrole kon D'Ieteren Auto de marges verdedigen, zodat de aangepaste winst maar met 20 procent daalde. Dit jaar zal de Belgische automarkt nog lang niet de oude zijn, maar D'Ieteren Auto rekent op een winstherstel met 15 procent.Slechter verging het Moleskine. Omdat heel wat winkels gesloten bleven, zakte de verkoop met 37 procent. Het bedrijf eindigde diep in de rode cijfers. De tweede jaarhelft bracht een schuchter herstel. Die positieve signalen geven het management voldoende vertrouwen om voor dit jaar een omzetstijging met 10 procent en een bedrijfswinst van minstens 10 miljoen te verwachten. Maar Moleskine blijft het zorgenkindje van de groep.Op groepsniveau levert dat samenspel van de drie dochters een aangepaste nettowinst van 230,8 miljoen euro op, of 4,25 euro per aandeel. De nettowinst strandde wel op 140,8 miljoen euro, of 2,6 euro per aandeel, door eenmalige herstructureringskosten en afwaarderingen. Ook in 2019 liepen die eenmalige kosten op tot 145 miljoen euro. Vanaf dit jaar zou het verschil tussen de aangepaste winst en de gerapporteerde nettowinst toch kleiner mogen worden. De fraaie resultaten vertalen zich ook in een sterke vrije cashflow, waardoor de nettokaspositie op groepsniveau is opgelopen tot 1,45 miljard euro. Dat laat met sprekend gemak een verhoging van het dividend tot 1,35 euro toe. Het inkoopprogramma van eigen aandelen wordt wellicht hervat, wanneer de onzekerheid van de coronacrisis wegebt. Het bedrijf heeft nog geen haast om nieuwe overnames te doen. "De goede bedrijven zijn alleen maar duurder geworden", verklaart Francis Deprez.ConclusieDe sterke resultaten van D'Ieteren surfen op het succes van Belron, terwijl D'Ieteren Auto de schade kan beperken. Het koersherstel van de voorbije maanden toont aan dat de beleggers eindelijk de revival bij Belron weten te smaken, maar er zit nog rek op het winstpotentieel bij Belron en dus ook op de waardering van de groep. Beleggers betalen 15 keer de verwachte winst voor dit jaar, wat voldoende ruimte laat om het koopadvies te handhaven.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 79,6 euroTicker: DIE:BBISIN-code: BE0974259880Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,8 miljard euroK/w 2020: 17Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +60%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 1,7%