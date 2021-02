De aparte notering van UMG moet de beurswaarde van mediadochter Vivendi opkrikken.

Vincent Bolloré (69) heeft de fakkel als CEO van Bolloré al enkele jaren geleden doorgegeven aan zijn zoon Cyrille. Hij is nu de topman van de eveneens beursgenoteerde holding Financière de l'Odet, met 64 procent van de aandelen de referentie-aandeelhouder van Bolloré. Pas in 2022 wil Vincent Bolloré volledig afscheid nemen. In dat jaar wordt hij 70 en bestaat de groep 200 jaar.

...

Vincent Bolloré (69) heeft de fakkel als CEO van Bolloré al enkele jaren geleden doorgegeven aan zijn zoon Cyrille. Hij is nu de topman van de eveneens beursgenoteerde holding Financière de l'Odet, met 64 procent van de aandelen de referentie-aandeelhouder van Bolloré. Pas in 2022 wil Vincent Bolloré volledig afscheid nemen. In dat jaar wordt hij 70 en bestaat de groep 200 jaar. Voor het zover is, wilde monsieur Vincent nog een laatste huzarenstukje realiseren: een topspeler maken van het Franse mediabedrijf Vivendi, waarin Bolloré een participatie van 27 procent heeft. Daarvoor moest vooral het kroonjuweel van de groep zorgen: Universal Music Group (UMG). Door het succes van muziekstreaming haalt UMG de jongste jaren sterke resultaten, en kon Vivendi het Chinese Tencent overtuigen om een belang van 20 procent in UMG te nemen. UMG is 's werelds grootste platenlabel met artiesten als U2,Taylor Swift en Billie Eilish. Alleen kwam de waarde van UMG onvoldoende naar boven in de mediagroep Vivendi. Daarom krijgt UMG nog voor eind 2021 een aparte notering op Euronext Amsterdam. Als we de waardering van zijn grootste concurrent, Warner Music, toepassen op UMG, dan zou de beurswaarde niet ongeveer 20 euro per aandeel Vivendi maar eerder 30 euro per aandeel van de mediagroep moeten zijn. Vivendi kondigde ook aan dat het 60 procent van de opbrengst van de beursgang van UMG in de vorm van een speciaal dividend zal laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Bolloré zal daar, als referentieaandeelhouder, het meest van profiteren. Het komt niet ongelegen voor de beurskoers van Bolloré, die weer boven 4 euro is geklommen, maar de afgelopen jaren toch niet uitblonk in knalprestaties. De koersprestatie van het Bolloré-aandeel in de voorbije vijf jaar (+12%) lag 24 procent lager dan dat van de CAC-40-index(+36%). De laatste piek dateert al van 2015. Toen steeg de koers boven 5 euro. De portefeuillemaatschappij toonde zich wel erg weerbaar tijdens de coronapandemie. De vergelijkbare omzetafname tegen constante wisselkoersen bleef beperkt tot 4 procent. Na negen maanden was er 17,53 miljard euro omzet. De divisie Transport&logistiek (Bolloré Logistics en vooral Bolloré Africa Logistics, het grootste logistieke netwerk van Afrika) was er een organische omzetdaling van 1 procent, naar 4,28 miljard euro. Bolloré Energie, de tweede grootste distributeur van huishoudbrandstof in Frankrijk, zag de omzet in de eerste drie kwartalen 25 procent lager duiken, tot 1,45 miljard euro. Gelukkig voor de holding komt zowat twee derde van de groepsomzet van de communicatiepoot, waar het organische omzetverlies met 11,59 miljard euro beperkt bleef tot 1 procent. UMG zag omzet met 6 procent toenemen. De afdeling hernieuwbare energie (elektrische batterijen en oplossingen) blijft zwak evolueren met een omzetdaling tot 187 miljoen euro (-8%). Bij de andere belangen, inclusief plantages, daalde de omzet met 13 procent, tot 21 miljoen euro.ConclusieDe betere prestatie van de mediadochter Vivendi, en vooral van UMG, zien we te weinig in de koersevolutie van het Bolloré-aandeel. De aparte notering van UMG moet de beurswaarde van Vivendi en Bolloré opkrikken. De waardering is teruggevallen tot 1,2 keer de boekwaarde, wat historisch gezien erg weinig is. Het aandeel is dan ook goedkoop en heeft als achterblijver recht op een inhaalbeweging. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 4,07 euroTicker: BOL FPISIN-code: FR0000039299Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 12,04 miljard euroVerwachte k/w 2020: 36Verwachte k/w 2021: 29Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: 1,3%