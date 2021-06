Het enorme belang van de resultaten met JTA-004 voor Bone Therapeutics is duidelijk.

De komende maanden worden spannend voor de aandeelhouders van Bone Therapeutics, de Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen. In augustus of september volgen de fase III-studieresultaten met de verrijkte proteïne-oplossing JTA-004 tegen knieartrose. Zijn die gunstig, dan kan Bone in de eerste helft van 2022 de Europese goedkeuringsaanvraag indienen voor zijn eerste product. Maar positieve resultaten zouden vooral het pad effenen voor een of meer licentieakkoorden voor de commercialisatie van JTA-004 en het bedrijf de broodnodige financiële ademruimte verschaffen. Analisten kleven een verwachte piekomzet van 300 à 600 miljoen euro op JTA-004.Bone maakt ook vooruitgang met ALLOB, het allogene botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van gezonde vrijwilligers. Eind 2020 startte de rekrutering van patiënten voor de Europese fase IIb-studie in patiënten met een moeilijk te genezen beenbreuk. Hoewel de rekrutering voorlopig trager verloopt dan verhoopt, verwacht Bone de rekrutering te voltooien in de eerste helft van 2022 en de resultaten voor te stellen in de tweede jaarhelft. In maart kondigde Bone de benoeming aan van Anthony Thing tot chief scientific officer. Thing heeft veel ervaring in cel- en gentherapie en werkt deels vanuit de Verenigde Staten. Dat vergemakkelijkt de interactie met het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA en met potentiële Amerikaanse investeerders voor het uitstippelen van de toekomstige ontwikkeling van zowel JTA-004 als ALLOB in de Verenigde Staten. Met zijn ervaring zal Thing een belangrijke rol spelen in de verbreding van de pijplijn - een absolute prioriteit voor CEO Miguel Forte. In januari kondigde Bone een samenwerking aan met het Italiaanse Rigenerand, een specialist in stamceltherapie. In november 2020 ging Bone onder de naam Bonerec een samenwerking aan met vier bedrijven voor de ontwikkeling van geïndividualiseerde, 3D-geprinte beenderimplantaten met ALLOB. Met BT-20, een vroegklinisch analoog celtherapieproduct gericht op inflammatie, kondigde het vorig jaar een eerste nieuw kandidaat-geneesmiddel aan. Mogelijk volgt in de loop van de tweede jaarhelft een tweede nieuw kandidaat-geneesmiddel.Op korte termijn is het afsluiten van licentiedeals voor zowel ALLOB als JTA-004 nog belangrijker. Een eerste doorbraak kwam er in oktober vorig jaar met de aankondiging van de eerste licentiedeal met ALLOB. In ruil voor tot 55 miljoen euro aan toekomstige mijlpaalbetalingen (waarvan tot 10 miljoen euro gespreid over 2021 en 2022) verleende Bone een exclusieve licentie voor de ontwikkeling en de commercialisatie van ALLOB in China (inclusief Hongkong en Macau) aan Pregene, en in Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Thailand aan het Chinese Link Health. De deal betekende een belangrijke externe validatie van het technologieplatform.Bone beschikte op 31 maart over 8,5 miljoen euro cash, nog voldoende tot november. Het focust op korte termijn op extra financiering, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Het enorme belang van de komende resultaten met JTA-004 is duidelijk. Gezien de bescheiden beurskapitalisatie van 40 miljoen euro, verwachten we een hevige koersreactie na de publicatie van de resultaten, waarbij zowel een koershalvering als een verdubbeling tot de mogelijkheden behoort. We behouden het vertrouwen en het koopadvies, maar dit aandeel is uiteraard enkel geschikt voor de risicobewuste biotechbelegger (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,50 euroTicker: BOTHE BBISIN-code: BE0974280126 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 41,2 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -