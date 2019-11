Voor de aandeelhouders van de Belgische olierederij Euronav is na jaren van kommer en kwel in enkele maanden tijd de hemel helemaal opgeklaard.

Bij de halfjaarrapportering was topman Hugo De Stoop nog ontgoocheld over het gebrek aan herstel van de dagtarieven in het derde kwartaal. Die mindere gang van zaken op korte termijn was gedreven door het hoge aantal opleveringen van nieuwe tankers in de eerste jaarhelft, langer dan gewoonlijk onderhoud in de raffinaderijen ter voorbereiding van strengere milieunormen (IMO 2020) en de verlengde productiebeperkingen door olieproducerende landen (tot in het eerste kwartaal van 2020).

