Euronav is een ervaren gids

De jaarcijfers van Euronav lagen min of meer in lijn met de verwachtingen. Het vierde kwartaal was veruit het beste van 2018. De tarieven op de spotmarkt voor zowel VLCC's (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) als voor de kleinere Suezmax-schepen trokken fors aan in november en december. Dat leverde voor het vierde kwartaal een daggemiddelde op van 34.959 dollar voor de VLCC's en van 20.553 dollar voor de Suezmax-schepen. Dat zijn de hoogste tarieven van de voorbije twee jaar. In het vierde kwartaal van 2017 bedroegen de daggemiddelden respectievelijk 25.889 en 15.891 dollar.

...