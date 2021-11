We blijven optimistisch over Euronav de komende jaren.

Het derde kwartaal was, zoals verwacht, een flauw beestje voor Euronav. Het gemiddelde tarief voor de verhuur van de VLCC's - very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton - bedroeg in het derde kwartaal 9.000 dollar per dag. Dat is nog lager dan de 11.250 dollar per dag in het zwakke tweede kwartaal. In het derde kwartaal van vorig jaar bedroeg dat cijfer nog 42.000 dollar. In het voorjaar van 2020 werden nog recordtarieven genoteerd boven 160.000 dollar per dag. Even uitzonderlijk was het feit dat het gemiddelde dagtarief voor de kleinere Suezmax-schepen - een capaciteit tussen 150.000 en 165.000 ton - hoger uitviel op 10.250 dollar, tegenover 23.500 dollar vorig jaar. Tijdens de eerste jaarhelft bedroeg het gemiddelde dagtarief voor de VLCC's 13.000 dollar (76.000 dollar in 2020) en voor de Suezmax-schepen 11.750 dollar (60.000 dollar in 2020). Het break-evenniveau ligt voor de VLCC's in de buurt van 27.000 dollar per dag en voor de Suezmax-schepen op 24.000 dollar. De omzet viel in het derde kwartaal met 58,9 procent terug tot 99,1 miljoen dollar. Na negen maanden bedraagt de terugval 71 procent, van 1,09 miljard dollar tot 316,8 miljoen. Dat resulteert netto in verliescijfers: 105,9 miljoen dollar voor het derde kwartaal (46,2 miljoen nettowinst in het derde kwartaal van vorig jaar) en 266,6 miljoen na negen maanden (531,4 miljoen nettowinst vorig jaar). In lijn met de dividendpolitiek wordt ondanks het nettoverlies het minimale kwartaaldividend van 3 dollarcent per aandeel bruto uitgekeerd (ex-dividenddatum 22 november). De nettoschuld bedroeg op 30 september 1,65 miljard dollar, of een schuldgraad van 48,7 procent. Eind 2020 bedroeg de nettoschuld 1,11 miljard dollar, of een schuldgraad van 37,3 procent. De groep beschikte over 162 miljoen cash en 629 miljoen ongebruikte kredietlijnen. Euronav heeft acht schepen in aanbouw, waarvoor gespreid tot in 2024 nog 467 miljoen dollar moet worden betaald. De eerste twee Suezmax-schepen worden eind januari 2022 opgeleverd. De tankermarkt laat sinds september eindelijk beterschap zien. Een eerste element is de vroeger dan normale start van het winterseizoen in het noordelijke halfrond. Dat is traditioneel de beste periode van het jaar voor de tankertarieven. Ten tweede kwam in september eindelijk de verwachte toename van de verschroting van oude schepen op gang, onder invloed van de hoge staalprijzen en de lage vrachttarieven. Daarnaast is er door de extreem hoge gasprijzen een extra vraag van naar schatting 0,5 tot 1 miljoen vaten olie per dag. De wereldvraag schommelt rond 96,3 miljoen vaten per dag en zou volgend jaar stijgen naar 99,6 miljoen vaten, tot het niveau van voor covid-19. In combinatie met het extreem lage orderboek voor nieuwe schepen, dat in verhouding met de wereldvloot op het laagste niveau van de jongste 25 jaar zit, is er voldoende basis voor het broodnodige herstel van de tarieven in 2022 en daarna. Het vierde kwartaal wordt nog zwak, met 46 procent van de VLCC-capaciteit verhuurd tegen 13.440 dollar per dag en 44 procent van de Suezmax-capaciteit tegen 9.750 dollar. Zeer belangwekkend was het nieuws in oktober dat de Noorse investeerder John Fredriksen een positie van 9 procent kocht in Euronav. Fredriksen is een icoon in de sector en de hoofdaandeelhouder van de concurrent Frontline. Of de stap een voorbode is van een fusiepoging met Euronav, zal moeten blijken. Topman Hugo De Stoop is van mening dat vooral overnames van kleinere spelers de investeringsdiscipline in de sector ten goede zouden komen. Het financieel zeer robuuste Euronav is daarvoor uitstekend gepositioneerd.ConclusieWe namen onlangs boven 9,2 euro gedeeltelijk winst op onze positie en verlaagden het advies naar houden (rating 2B). Bij een terugval richting 8 euro verhogen we het advies weer. We blijven optimistisch voor de komende jaren. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 8,75 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,93 miljard euroK/w 2020: 5Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +27%Dividendrendement: 1,2%