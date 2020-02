De onzekerheid over de economische impact van het coronavirus laat zich voelen, maar vooruitzichten voor de olietankermarkt blijven op wat langere termijn gunstig.

De Belgische olierederij Euronav pakte uit met een heel sterk vierdekwartaalrapport. Dat moest haast wel, gezien de uitstekende vooruitzichten in het derdekwartaalrapport, die aangaven dat 60 procent van de capaciteit van de VLCC's (Very Large Crude Carriers met een capaciteit van 320.000 ton) voor het vierde kwartaal was verhuurd tegen gemiddeld 60.900 dollar per dag. Voor de kleinere Suezmax-schepen was 48 procent geboekt tegen 27.300 dollar per dag.

...

De Belgische olierederij Euronav pakte uit met een heel sterk vierdekwartaalrapport. Dat moest haast wel, gezien de uitstekende vooruitzichten in het derdekwartaalrapport, die aangaven dat 60 procent van de capaciteit van de VLCC's (Very Large Crude Carriers met een capaciteit van 320.000 ton) voor het vierde kwartaal was verhuurd tegen gemiddeld 60.900 dollar per dag. Voor de kleinere Suezmax-schepen was 48 procent geboekt tegen 27.300 dollar per dag. Uiteindelijk verdiende Euronav gemiddeld 41.800 dollar per dag op de Suezmax-schepen en 61.700 dollar per dag op de VLCC's, dus onder de 65.000 à 75.000 die topman Hugo De Stoop verwachtte. Het gaat om de hoogste tarieven op kwartaalbasis sinds 2008. In het vierde kwartaal van 2018 lagen de daggemiddelden op 34.959 dollar voor de VLCC's en 20.553 dollar voor de Suezmax-schepen, en in het vorige kwartaal op respectievelijk 25.036 en 17.121 dollar. Dankzij de hoge tarieven steeg de kwartaalomzet naar een record van 355,2 miljoen dollar, 50,4 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2018. De bedrijfskasstroom (ebitda) klom van 99,6 miljoen dollar naar 266,8 miljoen (+167,8%), nipt onder de gemiddelde analistenverwachting van 267,3 miljoen. De nettowinst explodeerde van 0,3 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2018 naar 161 miljoen. Dat cijfer omvat een meerwaarde van 9,3 miljoen dollar op de verkoop en terughuur van drie VLCC's, die eind december werd aangekondigd. De totale meerwaarde bedraagt 23 miljoen dollar. De transactie maakte ook 66,6 miljoen dollar cash vrij. Op jaarbasis is er 118,9 miljoen dollar nettowinst (0,55 dollar per aandeel), tegenover een nettoverlies van 110,1 miljoen in 2018. Euronav kondigde in 2019 een nieuwe dividendpolitiek aan. Het keert 80 procent van de nettowinst zonder eenmalige meerwaarden uit, met een minimum van 12 dollarcent per aandeel. Het sterke jaareinde laat een jaardividend van bruto 35 dollarcent per aandeel toe (80% van de gezuiverde nettowinst van 44 dollarcent per aandeel). In mei wordt het slotdividend van 29 dollarcent per aandeel uitgekeerd. Vanaf het eerste kwartaal (uitbetaling in het tweede kwartaal) start het kwartaaldividend. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal ogen nog beter dan het voorbije kwartaal: bij de VLCC's is 60 procent van de capaciteit vastgelegd tegen 89.200 dollar per dag, en bij de Suezmax-schepen 51 procent tegen 57.500 dollar per dag. De voorbije twee weken zijn de tarieven op de spotmarkt evenwel in vrije val, door de grote onzekerheid over de impact van het coronavirus op de wereldeconomie. De CEO stelde onverbloemd dat het op korte termijn heel slecht nieuws is voor de tankermarkt. De strategie van Euronav om voor de overgang per 1 januari 2020 naar de strengere brandstofnormen (IMO2020) goedkoop een grote voorraad conforme brandstof aan te leggen, bleek een schot in de roos. De onzekerheid op de markt voor scheepsbrandstof leidde tot een forse prijsstijging voor de conforme brandstof. De vooruitzichten voor de olietankermarkt blijven op de wat langere termijn gunstig. Het orderboek van nieuwe VLCC's staat op het laagste punt van de voorbije 25 jaar. Naast het moeilijker verkrijgen van financiering groeit de onzekerheid over de technische specificaties van toekomstige schepen, die vanaf 2030 en later strengere milieunormen zullen opleggen. ConclusieWe hebben gelukkig op tijd Euronav verwijderd uit de voorbeeldportefeuille, voor de intussen stevige correctie van zowat 20 procent sinds de piek begin januari. We verhogen het advies wegens de sterke vooruitzichten op de langere termijn. We volgen de evolutie van nabij op en sluiten een nieuwe opname in de voorbeeldportefeuille niet uit. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 9,25 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,04 miljard euroK/w 2019: 18Verwachte k/w 2020: 5Koersverschil 12 maanden: +37%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 3,6%