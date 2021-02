Het aandeel reageerde positief op het kwartaalrapport. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de bodem is gezet.

Dat het vierde kwartaal zwaar zou tegenvallen voor de Belgische olierederij Euronav was op voorhand duidelijk. De finale cijfers vielen nog wat zwakker uit dan verwacht. Het omzetcijfer van 138,4 miljoen dollar was hoger dan verwacht (121 miljoen), maar betekende wel een daling met 61 procent tegenover het vierde kwartaal van 2019 (355,2 miljoen) en met 42,5 procent tegenover het derde kwartaal. Het nettoresultaat dook 58,7 miljoen dollar in het rood, en dat was slechter dan het verwachte nettoverlies van 41,7 miljoen. De zwakke cijfers zijn een gevolg van ongewoon lage vrachttarieven tijdens het winterseizoen in het noordelijke halfrond. Dat is normaal de beste periode van het jaar voor de olierederijen. Het gemiddelde dagtarief voor de verhuur van de VLCC's (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) lag met 20.500 dollar ruim onder het break-evenniveau van 28.900 dollar, en twee derde lager dan in 2019 (61.700 dollar). Hetzelfde beeld zien we bij de Suezmax-schepen, met een daggemiddelde van 12.300 dollar, tegenover een break-evenpunt van 26.400 dollar en 41.800 dollar in 2019. De lage tarieven zijn een gevolg van de combinatie van de lagere vraag naar olie wegens covid-19, het lagere aanbod van olie (en dus de beperktere nood aan transport) door de productiebeperkingen van de olieproducerende landen en het overaanbod aan olietankers. Die nadelige situatie zal ook de komende kwartalen nog spelen. Bovendien is het verwachte herstelpatroon van de vraag naar olie in vergelijking met zes maanden geleden vertraagd. Het duurt wellicht nog tot diep in 2022 vooraleer de vraag weer op het niveau van voor de uitbraak van de pandemie zal komen.Positief is dan weer dat het orderboek van nieuwe tankers op het laagste niveau van de voorbije 25 jaar staat. Daarnaast zitten de schrootprijzen voor de recyclage van oude tankers in de lift. Dat zou in combinatie met de dure onderhoudsbeurten het aantal recyclages in 2021 moeten doen toenemen. Voor het eerste kwartaal is 46 procent van de VLCC-vloot geboekt voor gemiddeld 16.396 dollar per dag en 54 procent van de Suezmax-vloot voor 9207 dollar per dag. Euronav vervroegde wegens de uiterst lage tarieven 27 geplande onderhoudsbeurten.In lijn met het dividendbeleid zakt het kwartaaldividend bij gebrek aan winst naar het minimum van 3 dollarcent bruto per aandeel. Wegens de lage waardering, circa 20 procent onder de intrinsieke waarde, start een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen voor tot 50 miljoen dollar. In 2020 werden voor 119,5 miljoen dollar 13,4 miljoen aandelen ingekocht. Dat is 6,1 procent van het uitstaande aantal. Daarbovenop werd een brutodividend van 1,69 dollar per aandeel uitgekeerd. Tegen de huidige koers levert dat een brutorendement van liefst 20 procent op. Euronav plaatste een flauw orgelpunt op een nog altijd schitterend 2020. Op jaarbasis bedroeg de omzet 1,23 miljard dollar, een toename met 32 procent tegenover 2019. De nettowinst verviervoudigde tot 472,8 miljoen dollar of 2,25 dollar per aandeel. Ondanks de forse dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen bedraagt de schuldgraad een lage 37 procent. Op basis van de vooropgestelde maximale schuldgraad van 50 procent is er een extra leencapaciteit van 700 miljoen dollar. Het bedrijf nam vorige week de aankoop over van twee Suezmax-schepen van het nieuwste ecotype voor 113 miljoen dollar. Naar goede gewoonte breidt de aankoop de wereldvloot niet uit. De oplevering is voorzien voor januari 2022.ConclusieHet aandeel reageerde, na een tweede lezing en een koersdoelverhoging van Kepler-Chevreux, positief op het kwartaalrapport. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de bodem is gezet. Het is nog te vroeg om volop te anticiperen op het onvermijdelijke herstel van de tankertarieven. Dat verwachten we eerder tijdens de zomermaanden. Allicht vullen we dan onze positie opnieuw aan, met het oog op een veel sterker 2022. Koopwaardig (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,99 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,54 miljard euroK/w 2020: 4Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 20,0%