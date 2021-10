Fagron, de specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen, beperkte vorig jaar de schade door de pandemie dankzij de extra vraag naar steriele bereidingen en producten ter versterking van het immuunsysteem. De jaaromzet klom met 4 procent tegenover 2019 tot 556 miljoen euro. Maar dit jaar blijven de resultaten onder de verwachtingen.

Dat bleek opnieuw in het derde kwartaal. De groepsomzet van 142,4 miljoen euro lag behoorlijk onder de gemiddelde verwachting van 147,2 miljoen, maar wel 5,4 procent hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar (+4,6% zonder wisselkoerseffecten). Organisch bedroeg de groei 4,4 procent (+3,6% zonder wisselkoerseffecten). In het eerste semester moest Fagron tegenover dat van 2020 nog een zeldzame omzetdaling met 0,8 procent opbiechten tot 276,6 miljoen euro. Al speelden negatieve wisselkoerseffecten hierin een belangrijke rol. Tegen constante wisselkoersen was er 5,9 procent groei.

...

Dat bleek opnieuw in het derde kwartaal. De groepsomzet van 142,4 miljoen euro lag behoorlijk onder de gemiddelde verwachting van 147,2 miljoen, maar wel 5,4 procent hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar (+4,6% zonder wisselkoerseffecten). Organisch bedroeg de groei 4,4 procent (+3,6% zonder wisselkoerseffecten). In het eerste semester moest Fagron tegenover dat van 2020 nog een zeldzame omzetdaling met 0,8 procent opbiechten tot 276,6 miljoen euro. Al speelden negatieve wisselkoerseffecten hierin een belangrijke rol. Tegen constante wisselkoersen was er 5,9 procent groei.Opvallend is het verschil in de omzetevolutie tussen de regio's. Europa presteert zwak, met een omzetdaling in het derde kwartaal met 7,8 procent tot 59 miljoen euro. Organisch was er zelfs een krimp met 9,2 procent (-9,7% tegen constante wisselkoersen). De markt rekende op een omzet van 64,4 miljoen euro. Na negen maanden bedraagt de terugval 6,8 procent (-7%) tot 187,9 miljoen euro, waarvan -9,7 procent (-9,9%) organisch. Compounding (25,6% van de omzet) zag 0,7 miljoen euro omzet verloren gaan door extra concurrentie, terwijl de merken en de farmaceutische grondstoffen de extra vraag naar covid-19-producten grotendeels zagen wegvallen zonder dat de geplande zorg al weer op het niveau zit van voor de pandemie. Daarnaast spelen de wereldwijde logistieke uitdagingen en een vertraagde opstart van de nieuwe herverpakkingsfaciliteit in Polen. De recurrente bedrijfskasstroom of rebitda zakte in de eerste jaarhelft met 14,4 procent tot 28,6 miljoen euro (51% van het groepstotaal) en de rebitda-marge van 24,3 naar 22,2 procent. Veel beter gaat het in Latijns-Amerika. De omzet klom er in het derde kwartaal met 13,3 procent tot 36,8 miljoen euro (+9,6% zonder wisselkoerseffecten). Na negen maanden is er 9,3 procent groei (+19,8%) tot 102,2 miljoen euro. Fagron blijft zijn concurrentiepositie verbeteren en profiteert van de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl. Het beste nieuws komt uit Noord-Amerika. De omzet steeg er in het derde kwartaal met 20,7 procent tot 46,5 miljoen euro (+22,1% zonder wisselkoerseffecten) waarvan 19,4 procent door organische groei. De sterielebereidingsfaciliteit in Wichita groeide met 42,7 procent. De omzetverwachtingen voor 2022 werden deze zomer opgetrokken van 100 miljoen dollar naar 125 miljoen, door extra investeringen en de overname van US Compounding (6,5 miljoen dollar jaaromzet) die tijdelijk op de marges wegen (rebitda-marge in de eerste jaarhelft van 20,9 naar 17,5%). Na negen maanden steeg de groepsomzet met 1,2 procent tot 418,9 miljoen euro (+5,5%), maar organisch was er een krimp met 0,6 procent (+3,7%). Op jaarbasis mikt Fagron nog altijd op omzetgroei tegenover 2020, maar de verwachte rebitda zal aan de onderkant van de vooropgestelde vork van 118 à 124 miljoen uitkomen (123,9 miljoen in 2020). Topman Padilla verwees naar het tegenvallende kwartaal in Europa. De margedruk en extra concurrentie blijven een aandachtspunt. ConclusieHet aandeel staat al enkele maanden onder druk maar reageerde per saldo licht positief op het kwartaalrapport. Door de toenemende concurrentie op het thuisfront is de margedruk er wellicht deels structureel. Dat wordt grotendeels gecompenseerd door sterke vooruitzichten in de VS en Latijns-Amerika. In combinatie met de lagere koers bevestigen we daarom het koopadvies.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,80 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,15 miljard euroK/w 2020: 19,5Verwachte k/w 2021: 17,4Koersverschil 12 maanden: -23,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -18,9%Dividendrendement: 1,1%