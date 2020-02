De voorraadcorrectie is achter de rug, maar de voorzichtige prognoses zijn een indicatie dat er geen garantie is op een snel herstel.

De belangrijkste boodschap uit het kwartaalrapport van Melexis was de bevestiging dat de voorraadcorrectie voorbij is. De bestellingen trokken in het vierde kwartaal aan en die trend zet in de eerste weken van 2020 door. Dat was nog niet zichtbaar in de cijfers van oktober tot december. De omzet daalde met 10 procent naar 127,1 miljoen euro, licht boven de consensusverwachting. Tegenover het derde kwartaal was er een vooruitgang met 3 procent. De duurdere dollar had een gunstig effect van 1 procent. De brutomarge (39,7%) lag net iets onder de consensusprognose (40%), de operationele marge (14,4%) bleef bijna 1 procent onder de verwachting steken. Over het volledige boekjaar daalde de omzet ondanks een valutarugwind van 2 procent met 14 procent naar 486,8 miljoen euro, de eerste achteruitgang sinds 2009. De nettowinst daalde met bijna de helft naar 60,3 miljoen euro of 1,49 euro per aandeel. De belangrijkste vraag is hoe de herstelbeweging er zal uitzien. Zal de vraag snel herstellen met een voorraadopbouw of eerder traag met afnemers die niet meer bestellen dan nodig? De autoverkoop is een belangrijke parameter. De globale autoverkoop daalde in 2019 voor het tweede jaar op rij. De achteruitgang bedroeg 4,7 procent. De grootste automarkt ter wereld, China, kromp met 8 procent, onder meer door lagere subsidies voor elektrische voertuigen. In de Verenigde Staten bedroeg de achteruitgang 1,6 procent. Europa liet na een sterk vierde kwartaal een bescheiden groei optekenen, maar in 2020 zal de autoverkoop voor het eerst in zeven jaar krimpen. Globaal blijven de autoverkopen in 2020 naar verwachting stabiel of dalen ze licht. Dat wordt gecompenseerd door een stijging van het aantal halfgeleiders per wagen. Melexis bouwt gemiddeld 11 sensoren in per wagen en wil dat cijfer optrekken naar 20 tegen 2023. Melexis rekent voor het eerste kwartaal op een omzet tussen 134 en 138 miljoen euro tegenover een consensusverwachting van 128 miljoen euro. Het middelpunt van de omzetvork impliceert een groei van 7 procent op kwartaalbasis en 16 procent op jaarbasis. Dat sterke eerste kwartaal zet niet de trend voor het volledige boekjaar, volgens de prognoses van het management. Melexis denkt dat de omzet in 2020 zo'n 10 procent hoger zal liggen dan vorig jaar. De prognoses voor de bruto- en de operationele marge bleven met 41 en 17 procent 1 procent onder de gemiddelde analistenverwachting. Voor de brutomarge is dat een status quo tegenover vorig jaar, maar de operationele marge zou met 2,5 procent toenemen dankzij een strikte kostenbeheersing. Het is nog te vroeg om te zeggen of die prognoses te conservatief zijn. Melexis verwijst naar een gebrek aan visibiliteit. Dat strookt met de vaststelling dat er voorlopig nog geen nieuwe voorraden worden aangelegd. Van het voorgestelde brutodividend van 2,2 euro per aandeel werd in oktober al 1,3 euro uitgekeerd. In mei volgt de uitbetaling van de rest. Door de dividenduitkering daalde de cashpositie aan het einde van het vierde kwartaal naar 38,8 miljoen euro. De langetermijnschuld van Melexis bedraagt 62 miljoen euro.ConclusieDe voorraadcorrectie is achter de rug, maar de voorzichtige prognoses zijn een indicatie dat er geen garantie is op een snel herstel. Er hangen nog tal van onzekerheden rond de auto-industrie en hoewel gematigd optimisme in het geval van Melexis op zijn plaats is, vonden we de koersstijging naar 80 euro na de kwartaalcijfers overdreven. Wie het aandeel in portefeuille heeft, maakt het best van zulke fases gebruik om de posities af te bouwen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 70,75 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,9 miljard euroK/w 2019: 39Verwachte k/w 2020: 33Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 3,1%