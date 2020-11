EVS heeft toptechnologie in huis. Het is aan de nieuwe CEO Serge Van Herck om de groeimotor weer op gang te trekken. Dat blijkt niet vanzelfsprekend.

De nieuwe topman Serge Van Herck kondigde aan dat er minder moeten worden gepraat en meer moet worden gedaan. De speler met een unieke positie in de livesportverslaggeving scoorde wel met de resultaten over de eerste zes maanden ondanks het feit dat er geen Europees kampioenschap voetbal in juni was, geen Olympische Spelen in juli en augustus en in het voorjaar niks of nauwelijks livesportverslaggeving nodig was. Maar in het derde kwartaal zitten veel klanten op hun tandvlees en hebben ze beduidend minder besteld bij EVS. Van Herck wil de Waalse onderneming weer op het groeiparcours zetten. Daarvoor kocht EVS Axon. Het Nederlandse bedrijfbiedt complementariteit in producten in liveverslaggeving. De jaaromzet van het bedrijf bedroeg 17,5 miljoen euro in 2019, maar het is wel verlieslatend. In de cijfers van de eerste jaarhelft van EVS zat Axon maar voor twee maanden verrekend. Dat hielp om de omzetdaling in de eerste jaarhelft te beperken tot 3,5 procent (van 41,0 naar 39,6 miljoen euro). Zonder de Axon-overname zou de omzet op 37,8 miljoen euro zijn uitgekomen of een terugval met 7,9 procent. Het wegvallen van de belangrijkste sportevenementen leidde ook tot een beperkt verschil met of zonder de extra huurinkomsten van materiaal voor liveverslaggeving. Zonder die huurinkomsten is de omzet met 9,3 procent gezakt. De analistenconsensus vreesde voor een omzetafname met 19 procent tot 33 miljoen euro. De combinatie van een goede kostenbeheersing (kosten -5%) en een goed overeind blijvende omzet zorgt er ook voor dat de resultaten een pak boven de gemiddelde analistenverwachting uitkomen. Zo dook het bedrijfsresultaat (ebit) niet in het rood (consensus -5 miljoen euro), maar bleef het dicht in de buurt van het cijfer van het eerste helft van vorig jaar (-3,3%, van 3,4 naar 3,3 miljoen euro). Hetzelfde geldt voor het nettoresultaat. Geen 5 miljoen euro nettoverlies zoals de analistenverwachting aangaf, maar een nettoresultaat van 3,3 miljoen euro versus 3,7 miljoen euro (-11,5%) voor de eerste zes maanden van 2019. Per aandeel gaat we van 0,26 naar 0,24 euro. Dat was nog allemaal goed nieuws. Het minder goede nieuws van het derde kwartaal is dat het orderboek (inclusief Axon) is teruggevallen van 45,8 miljoen euro op 30 juni naar 41,0 miljoen op 30 september. Dat ligt minstens 10 miljoen euro onder de verwachting van de analisten. Daarnaast zijn er nog voor 17,1 miljoen euro aan orders voor 2021. Bij de jaarcijfers werd nog een omzetprognose voor 2020 tussen 100 tot 120 miljoen euro naar voren geschoven. Nu krijgen we geen prognose meer. Dat we eerder richting 90 miljoen euro zullen evolueren, lijkt ons realistisch op basis van het geslonken orderboek in het derde kwartaal en de hernieuwde focus op kostenbeheersing. EVS blijft over een stevige beschikbare kaspositie beschikken (52,5 miljoen euro op 30 september). Het gebruikte de afgelopen maanden 5 miljoen euro om eigen aandelen in te kopen. ConclusieEVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide met een beschikbare kaspositie van 52,5 miljoen euro eind september. Het is aan de nieuwe CEO Serge Van Herck om de groeimotor weer op gang te trekken. Dat blijkt niet vanzelfsprekend. De komende twee jaar zijn er in principe wel belangrijke sportevenementen. Bovendien is de waardering redelijk tegen minder dan 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 10 keer de verwachte winst voor volgend jaar. Dat is voldoende voor een adviesverhoging. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 14,70 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 208,3 miljoen euroK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 27Koersverschil 12 maanden: -28%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: 3,4%