De eerste helft van 2021 was de beste in vijf jaar voor EVS.

Naar aanleiding van de halfjaarcijfers kon CEO Serge Van Herck de omzetprognose voor het volledige boekjaar verhogen naar 115 tot 125 miljoen euro. In 2020 was er slechts 88,1 miljoen euro omzet. De nieuwe voorspelling ligt maar 5 miljoen hoger, hoewel de halfjaarresultaten een stuk boven de verwachting uitkwamen. Ook het aantal tijdens het tweede kwartaal binnengekomen orders doet beter vermoeden.

...

Naar aanleiding van de halfjaarcijfers kon CEO Serge Van Herck de omzetprognose voor het volledige boekjaar verhogen naar 115 tot 125 miljoen euro. In 2020 was er slechts 88,1 miljoen euro omzet. De nieuwe voorspelling ligt maar 5 miljoen hoger, hoewel de halfjaarresultaten een stuk boven de verwachting uitkwamen. Ook het aantal tijdens het tweede kwartaal binnengekomen orders doet beter vermoeden. De pandemie trof EVS vorig jaar midscheeps, omdat zowel het EK voetbal in juni als de Olympische Spelen in juli-augustus doorschoven naar dit jaar. Bovendien was er in het voorjaar maandenlang nauwelijks live sportverslaggeving. Daardoor kreeg EVS flink wat minder bestellingen. In dat licht moeten we natuurlijk de spectaculaire remonte van de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar zien: van 39,6 naar 61,8 miljoen euro (+56,1%). De klim wordt 49 procent, als we geen rekening houden met extra huurinkomsten voor materiaal ingezet bij de live verslaggeving van grote sportevenementen. Het EK voetbal en de Olympische Zomerspelen in Tokio leveren dit jaar 13,2 miljoen euro extra inkomsten op. Maar het is in elk geval het beste eerste halfjaar in vijf jaar bij EVS. De Vlaming Van Herck wil de Waalse onderneming weer op een groeiparcours zetten. Daarvoor kocht hij Axon. Het Nederlandse bedrijfbiedt complementariteit in producten voor liveverslaggeving, en droeg vorig jaar 7,9 miljoen euro bij aan de jaaromzet. Axon is wel verlieslatend en drukte de jaarwinst met 1,6 miljoen euro. De kostenbeheersing van de voorbije jaren moest EVS wat lossen. De operationele kosten gingen met bijna 15 procent omhoog. Dat blijft een beperkte toename, die toelaat de omzetklim te doen uitmonden in een forse stijging van de resultaten. De bedrijfswinst (ebit) maakt een sprong van bijna 368 procent: van 3,3 naar 15,6 miljoen euro. Het laat ook een sterk herstel van de ebit-marge toe van 8,3 naar 24,9 procent. Het nettoresultaat laat dezelfde explosieve stijging zien: van 3,3 naar 15,4 miljoen euro (+379%), of van 0,24 naar 1,16 euro per aandeel. Daarmee keert EVS terug naar het precoronaniveau. Het doet zelfs nog iets beter.Cruciaal bij de rapportering van EVS is de ontwikkeling van het orderboek. Ook van dat front kregen we goed nieuws. Het orderboek stond eind juni op 67,8 miljoen euro, tegenover 45,8 miljoen twaalf maanden voordien en 54,2 miljoen eind vorig jaar. Al 31 miljoen euro daarvan komt van orders voor 2022, inclusief 8 miljoen aan extra huurinkomsten voor grote sportevenementen. Volgend jaar staan weer twee grote sportevenementen op het programma: de Wereldbeker Voetbal in Qatar en de Olympische Winterspelen in China. De waarde van de nieuwe orders per maand is gestegen van 9 naar 12,5 miljoen euro. Dankzij de sterke halfjaarcijfers besliste het management de uitbetaling van een dividend te hervatten. Het gaat om 1 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2021.ConclusieEVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide dankzij een mooie kaspositie. Er is de gunstige invloed van twee jaren op rij met belangrijke sportevenementen. Logisch dat EVS besliste om het uitbetalen van een dividend te hernemen. Bovendien is de waardering erg redelijk tegen 8,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 12,5 keer de verwachte winst voor dit jaar.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 20,20 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 289,4 miljoen euroK/w 2020: 14Verwachte k/w 2021: 12,5Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +22%Dividendrendement: 4,9%