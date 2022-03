EVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide.

Vorig jaar heeft CEO Serge Van Herck laten zien dat de specialist in liveverslaggeving groeipotentieel heeft. Drie keer verhoogde EVS zijn omzetprognose voor het volledige boekjaar, om te landen op minstens 135 miljoen euro. De omzet bedroeg uiteindelijk 137,6 miljoen euro, 56 procent meer dan de 88,1 miljoen van 2020 en 3 procent boven de gemiddelde analistenverwachting. De klim bedroeg nog 40 procent, als we rekenen tegen constante wisselkoersen en geen rekening houden met extra huurinkomsten voor materiaal dat is ingezet bij de liveverslaggeving van grote sportevenementen. Die laatste leverden 13,0 miljoen euro extra inkomsten, of 9,8 procent van het totaal. EVS scoort daarmee zijn beste jaar in vijf jaar.Daarin speelt de overname van Axon een rol. Het Nederlandse bedrijfis complementair aan EVS op het gebied van producten voor liveverslaggeving, en het zorgt nu ook in de Verenigde Staten voor meer omzet. En wie meer omzet zegt, zegt doorgaans ook betere winstmarges. De bedrijfswinst (ebit) steeg met liefst 451 procent: van een historisch lage 5,7 miljoen euro naar een bijzonder fraaie 37,1 miljoen. Vooral de tweede jaarhelft was fenomenaal, met een stijging van 820 procent. Dat levert uiteraard een fors herstel van de ebit-marge op. Die ging van 6,4 naar 27,0 procent. Het nettoresultaat liet dezelfde explosieve stijging zien. De winst klom van 7,2 naar 34,9 miljoen euro (+285%), of per aandeel van 0,53 naar 2,60 euro. Daarmee evenaart EVS het niveau van voor de coronapandemie. Cruciaal voor EVS blijft de ontwikkeling van het orderboek. Ook daar kon de groep het heel goede nieuws bevestigen, dat we al in de loop van vorig jaar al mochten vernemen. Eind december was het orderboek 63,9 miljoen euro waard, een record en 19 procent hoger dan eind 2020. Ook dit jaar zijn er twee grote sportevenementen. De Olympische Winterspelen in Peking zijn net achter de rug, en de Wereldbeker voetbal in Qatar komt er eind dit jaar aan. In het orderboek staan voor 9,2 miljoen euro huurinkomsten, die gelinkt zijn aan die twee sportevenementen. Dankzij de sterke jaarcijfers over 2021 besliste het management om, na het interim-dividend van 0,50 euro bruto per aandeel van eind november, in mei nog 1 euro per aandeel bruto uit te keren, dus 1,50 euro bruto per aandeel in totaal.Toch was er een minpunt bij de voorstelling van de jaarcijfers. De markt stoorde zich aan een teleurstellende omzetprognose. Ondanks het recordorderboek ligt die in de vork van 125 en 140 miljoen euro. Die voorzichtigheid heeft alles te maken met een tekort aan componenten.ConclusieEVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide. Eind 2021 bedroeg de nettokaspositie bijna 55 miljoen euro. De resultaten van 2021 waren uitstekend. De vooruitzichten zijn voorzichtig, maar kunnen nog verhoogd worden. Zelfs als we rekening houden met een iets minder 2022, is het aandeel nog te laag gewaardeerd, tegen tegen 6,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2022 en amper 9 keer de verwachte winst voor dit jaar. Vergeet niet dat het dividendrendement meer dan 8 procent bruto bedraagt. EVS blijft absoluut een portefeuillewaarde.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,20 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 260,8 miljoen euroK/w 2021: 7Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: -4%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 8,2%