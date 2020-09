EVS deed het in de eerste jaarhelft beter dan verwacht, ondanks de weggevallen sportevenementen.

De nieuwe topman van EVS, Serge Van Herck, wilde dat de goede ideeën werden uitgevoerd, en dat er minder gepraat en meer gedaan zou worden. Hij was op de afspraak bij de presentatie van de halfjaarresultaten. Ondanks het feit dat het Europees kampioenschap voetbal (juni) en de Olympische Spelen (juli-augustus) niet doorgingen, en dat er in het voorjaar maandenlang zo goed als geen live sportverslaggeving was, wist de groep met een unieke positie in de wereld van de live sportverslaggeving te scoren met haar resultaten over de eerste zes maanden van het jaar. Van Herck wil de onderneming weer een groeispoor zetten. Daarvoor kocht EVS Axon. Het Nederlandse bedrijfmet een jaaromzet van 17,5 miljoen euro (2019) heeft complementaire producten in liveverslaggeving, maar is wel verlieslatend. In de cijfers van het eerste halfjaar zit de overname voor twee maanden (mei-juni) verrekend. Dat hielp om de omzetdaling te beperken tot 3,5 procent, van 41,0 naar 39,6 miljoen euro. Zonder Axon was de omzet 37,8 miljoen euro (-7,9%). Door het wegvallen van de belangrijkste sportevenementen was er ook een beperkt verschil in de huurinkomsten van materiaal voor liveverslaggeving. Zonder die huurinkomsten zakte de omzet met 9,3 procent. Maar de analisten hadden gevreesd voor een omzetafname van 19 procent tot 33 miljoen euro. Dankzij de goede kostenbeheersing (-5%) en de stand houdende omzet bleven ook de resultaten een pak boven de gemiddelde analistenverwachting. Zo dook het bedrijfsresultaat (ebit) niet de gevreesde 5 miljoen euro in het rood. Het zakte licht (-3,3%), van 3,4 in de eerste helft van vorig jaar naar 3,3 miljoen euro. Hetzelfde geldt voor het nettoresultaat. Er was geen 5 miljoen euro nettoverlies, maar een nettowinst van 3,3 miljoen euro, versus 3,7 miljoen euro (-11,5%) voor de eerste zes maanden van 2019. Of per aandeel gaat we van 0,26 naar 0,24 euro. Het orderboek (inclusief Axon) bedroeg op 30 juni 45,8 miljoen euro. Ook dat cijfer ligt fors boven de analistenconsensus van 32,6 miljoen euro. Van die 45,8 miljoen euro is 19,6 miljoen toegewezen aan dit jaar, 13,5 miljoen aan volgend jaar en zelfs al 12,7 miljoen na 2021. De spreiding wijst erop dat er meer jarendeals zijn gesloten met grote studio's en sportcompetities, om verouderd materiaal te vervangen. Bij de jaarcijfers schoof EVS voor 2020 nog een omzetprognose tussen 100 tot 120 miljoen euro naar voren, maar die verwachting is intussen ingeslikt. Het inkorten van het internationaal wielerseizoen van acht naar drie maanden zorgde voor de verhuur van extra materiaal voor de liveverslaggeving, omdat nu verschillende wedstrijden op hetzelfde moment gereden worden. Dat is voor EVS een welgekomen extraatje. EVS heeft een stevige kaspositie (netto 33,5 miljoen euro op 30 juni) en zal daarvan 5 miljoen euro gebruiken om eigen aandelen in te kopen. ConclusieEVS heeft toptechnologie en is financieel erg solide. Eind juni bedroeg de nettokaspositie 33,5 miljoen euro. Het is aan de nieuwe CEO om de groeimotor bij EVS weer op gang te trekken. De overname van Axon wijst in de richting van een verandering in de groeistrategie (van intern naar extern). De waardering is wel redelijk tegen 7,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 10 keer de verwachte winst voor volgend jaar. De status van stabiel dividendaandeel is EVS wel even kwijt.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 14,90 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 213,5 miljoen euroK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 14Koersverschil 12 maanden: -35%Koersverschil sinds jaarbegin: -31%Dividendrendement: 3,3%