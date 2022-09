Voor het boekjaar 2022 zal er een basisdividend van 1,10 euro en een uitzonderlijk dividend van 0,50 euro zijn.

De specialist in liveverslaggeving EVS verraste opnieuw met beter dan verwachte cijfers. CEO Serge Van Herck probeert het technologiebedrijf weer op het groeipad te brengen. Vorig jaar werd de omzetprognose voor het volledige boekjaar drie keer verhoogd. We begonnen met een vork van 110 à 120 miljoen euro en we eindigden met een omzet van 137,6 miljoen euro. Dat is 56 procent meer dan de 88,1 miljoen euro van het rampjaar 2020, toen het EK voetbal en de Olympische Spelen werden uitgesteld.

...

De specialist in liveverslaggeving EVS verraste opnieuw met beter dan verwachte cijfers. CEO Serge Van Herck probeert het technologiebedrijf weer op het groeipad te brengen. Vorig jaar werd de omzetprognose voor het volledige boekjaar drie keer verhoogd. We begonnen met een vork van 110 à 120 miljoen euro en we eindigden met een omzet van 137,6 miljoen euro. Dat is 56 procent meer dan de 88,1 miljoen euro van het rampjaar 2020, toen het EK voetbal en de Olympische Spelen werden uitgesteld. Naar aanleiding van de halfjaarresultaten wordt de omzetprognose voor 2022 voor het eerst verhoogd. Ze wordt van 125 tot 140 miljoen euro opgetrokken naar 140 tot 150 miljoen euro. Dat is logisch gezien het sterke orderboek en de verminderde zorgen over een tekort aan componenten. De verzekerde omzet voor 2022 is opgelopen tot 126,4 miljoen euro of een toename met 29 procent tegenover het eerste halfjaar van 2021. Dat is inclusief extra huurinkomsten voor materiaal voor de liveverslaggeving van grote sportevenementen. Dit jaar waren er al de Olympische Winterspelen in Peking en vanaf 20 november volgt het WK voetbal in Qatar. EVS heeft in 2020 het Nederlandse Axon overgenomen. Daardoor is er complementariteit ontstaan in de producten voor liveverslaggeving. Dat zorgt ook in de Verenigde Staten voor meer omzet. In de eerste zes maanden werd voor 88,7 miljoen euro aan orders binnengehaald (75,4 miljoen in eerste helft 2021). Dat was beter dan de analistenconsensus van 82 miljoen euro. De eerste jaarhelft leverde een omzet van 67,7 miljoen euro op, een stijging met 9 procent tegenover de eerste zes maanden van 2021 (61,8 miljoen euro). Die 67,7 miljoen euro is inclusief 5,7 miljoen euro extra inkomsten uit de verhuur van materiaal voor de liveverslaggeving van grote sportevenementen (+1,2 miljoen euro op jaarbasis). Zonder extra huurinkomsten en zonder wisselkoerswinsten op de dollar nam de omzet toe met 3,0 miljoen euro tot 59,6 miljoen euro (+5,3% op jaarbasis). Het bedrijf geeft toe dat de operationele kosten ook zijn gestegen en dat er blijvend moet worden geïnvesteerd in kwalitatieve ondersteuning van de klanten. Dat heeft de hoge marges van vorig jaar wat onder druk gezet, mee door de schaarste aan componenten. In de eerste helft van 2022 bleef de klim van het bedrijfsresultaat (ebit) beperkt tot 0,3 miljoen euro (van 15,4 naar 15,7 miljoen euro). Dat betekent dat de ebit-marge is teruggevallen van 24,9 procent in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 23,3 procent in de eerste helft van 2022. Het nettoresultaat vertoont zelfs een lichte daling van 15,6 naar 15,5 miljoen euro of van 1,16 naar 1,15 euro per aandeel, door hogere belastingen. Voor het boekjaar 2022 zal er een basisdividend van 1,10 euro per aandeel en een uitzonderlijk dividend van 0,50 euro zijn, als compensatie voor het feit dat er in het coronajaar 2020 geen dividend werd uitgekeerd. Dat geeft een brutodividendrendement van ruim 7 procent. Voor het boekjaar 2023 wordt dat weer minimaal een brutodividend van 1,10 euro per aandeel.ConclusieOp basis van de toptechnologie die het bedrijf in huis heeft, de sterke marktpositie en de erg solide financiële positie (nettokaspositie van 44,2 miljoen euro eind juni) is EVS een ondergewaardeerd aandeel tegen amper 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2022 en minder dan 10 keer de verwachte winst voor dit jaar. Het aandeel blijft een portefeuillewaarde. We hebben onze positie verhoogd.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 20,70 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 297,3 miljoen euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 9,5Koersverschil 12 maanden: +11%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 7,2%