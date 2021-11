EVS is op weg naar het beste jaar in vijf jaar.

Toen Serge Van Herck begin vorig jaar de CEO van EVS werd, was zijn belangrijkste missie weer groei te brengen. In zijn eerste jaar werd hij geconfronteerd met de covid-19-pandemie en het wegvallen van twee cruciale sportevenementen, het EK voetbal en Olympische Spelen. Weg waren de groeikansen in 2020. Dit jaar kan hij laten zien dat de specialist in liveverslaggeving wel degelijk groeipotentieel heeft. Voor de derde keer dit jaar wordt de omzetprognose voor het volledige boekjaar verhoogd. Het eerst cijfer bedroeg 110 tot 120 miljoen euro, ten opzichte van een bijzonder lage omzet van 88,1 miljoen euro in het boekjaar 2020. Na de halfjaarresultaten werd de vork naar 115 tot 125 miljoen euro verhoogd. We hadden toen al aangegeven dat het om een voorzichtige verhoging ging, gezien dat de halfjaarresultaten een stuk boven de verwachting waren uitgekomen. Bij de tweede verhoging gingen we naar 120 tot 130 miljoen euro. Bij de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal heeft het bedrijf laten weten dat de jaaromzet minstens 135 miljoen euro zal bedragen, op voorwaarde dat er zich geen problemen voordoen in de aanvoerketen.Na negen maanden zien we een spectaculaire omzetsprong van 71,0 naar 111,9 miljoen euro, of een toename met 57,6 procent. Dat cijfers houdt geen rekening met extra huurinkomsten voor materiaal voor de liveverslaggeving van grote sportevenementen (13 miljoen euro). EVS is op weg naar het beste jaar in vijf jaar. Daarin speelt de overname van Axon ook een rol. Het Nederlandse bedrijf biedt complementariteit in producten in liveverslaggeving en zorgt ook in de Verenigde Staten voor meer omzet. De kostenbeheersing van de voorbije jaren moest een beetje worden losgelaten. De operationele kosten gaan wat omhoog. Maar dat mag, gezien de ferme toename van de omzet. De kwartaalupdate bevat geen resultaten. Maar halfweg 2021 had de bedrijfswinst (ebit) een sprong gemaakt van 368 procent van 3,3 naar 15,6 miljoen euro, met een sterk herstel van de ebit-marge - van 8,3 naar 24,9 procent - tot gevolg. Het nettoresultaat liet eenzelfde stijging zien, van 3,3 naar 15,4 miljoen euro (+379%). Per aandeel evolueerden we van 0,24 naar 1,16 euro. Het bedrijf keert terug naar het pre-covid-niveau en doet zelfs iets beter. Cruciaal bij de rapportering van EVS blijft de ontwikkeling van het orderboek. Ook van dat front kregen we een bevestiging. Het aantal orders ligt dit jaar 79,6 procent hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het orderboek stond eind juni op 67,8 miljoen euro tegenover 45,8 miljoen euro twaalf maanden voordien en 54,2 miljoen euro eind vorig jaar. Ook voor 2022 is er sprake van een sterk orderboek, al blijft een schaarste aan elektronische componenten een risicofactor. Volgend jaar staan er al twee grote sportevenementen geprogrammeerd met de Wereldbeker voetbal in Qatar en de Olympische Winterspelen in China. Dankzij de sterke halfjaarcijfers besliste het management eind november een interim-dividend van 0,50 euro bruto per aandeel uit te betalen. Over het volledige boekjaar keert het 1 euro per aandeel bruto uit.ConclusieEVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide met een mooie kaspositie. Er is de gunstige invloed van twee jaren op rij met belangrijke sportevenementen, maar ook op andere domeinen boekt het Luikse bedrijf vooruitgang. De waardering is laag tegen 5,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en amper 9 keer de verwachte winst voor dit jaar. Dit blijft een portefeuillewaarde. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,40 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 326,6 miljoen euroK/w 2020: 14Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: +54%Koersverschil sinds jaarbegin: +35%Dividendrendement: 4,5%