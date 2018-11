EVS ziet tekenen van beterschap

Om een dubbele reden is er de voorbije dagen en weken opnieuw schot gekomen in de koers van EVS, de Waalse speler met een unieke positie in de wereld van de livesportverslaggeving. De eerste reden zijn de beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal. De tweede reden is dat concurrent Evertz een belang van ruim 3 procent heeft genomen, wat de speculatie heeft doen oplaaien dat er een bod op EVS op komst is. ING maakte er begin november zelfs een volledig rapport over, waarin de bedrijfsleiding werd opgeroepen om aandeelhouderswaarde te maximaliseren door de vennootschap te verkopen aan de hoogste bieder. De richtprijs van ING voor het bod is 31 euro per aandeel.

