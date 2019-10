Exmar werkt nog voor zijn schuldeisers

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Er ging de voorbije kwartalen veel aandacht naar het lot van de grote drijvende aardgasfabrieken van Exmar. Dat zijn de Tango FNLG, die aardgas aan boord vloeibaar kan maken, en een FSRU-schip, dat het omgekeerde kan. Die aandacht was terecht, want Exmar heeft zich de voorbije jaren diep in de schulden gestoken om deze mastodonten te bouwen, zonder dat deze schepen al een klant hadden gevonden.

Beide vehikels zijn nu aan het werk, maar toch blijft het aandeel in de lappenmand liggen. Dat komt omdat de onderliggende rendabiliteit van de totale vloot nog altijd zwak is, terwijl de schuldenlast nog zeer hoog is. Deze zwakke rendabiliteit kreeg minder aandacht, hoewel een structureel herstel van de winstgevendheid een must is om de schuldenlast onder controle te krijgen. Op 30 juni voldeed het bedrijf aan alle kredietconvenanten, en het management verwacht dat het bedrijf ook eind 2019 de convenanten zal respecteren. Tegenover de zwakke rendabiliteit staat wel een behoorlijke balans, met een eigen vermogen van 450 miljoen dollar op een balanstotaal van 919 miljoen dollar eind juni 2019.

