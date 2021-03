Tesla is een emo-aandeel.

Vorig jaar was weer een bewogen jaar voor de fabrikant van elektrische voertuigen. De productiedoelstelling van 500.000 geleverde wagens haalde het net niet, maar Tesla werd na twee pogingen wel opgenomen in de S&P500. Dat gaf het aandeel vleugels. Na de opname steeg de koers in tien weken van 400 naar 900 dollar, een record. Na die piek viel het aandeel in zes weken met 40 procent terug. Die extreme koersbewegingen zijn bedrijfseconomisch moeilijk te verantwoorden. Het illustreert hoezeer de beurs door sentiment gedreven is op dit moment. Tesla profiteerde eerst van de extreme liefde voor groeiaandelen, maar werd uitgespuwd toen een sectorrotatie naar waarde-aandelen op gang kwam. Intussen noteert Tesla weer boven de bodem van begin maart. In het vierde kwartaal leverde Tesla 180.667 wagens, ook een record. Die groei van 61 procent op jaarbasis compenseerde een daling van de gemiddelde verkoopprijs (-11%) door een verschuiving in de productmix van de duurdere Model S en X naar de goedkopere Model 3 en Model Y. In de fabriek in Fremont (Californië) trekt Tesla de productie van de Model Y verder op. Voor de Model 3 en Y samen zal de productiecapaciteit dit jaar 500.000 stuks bedragen. Dit kwartaal start ook met de productie van de nieuwe Model S en X. Sinds december bouwt Tesla de Model Y ook in zijn Gigafactory in Sjanghai. Het gaat nog om maar 5000 stuks per week, maar dat zal toenemen. Een deel van de productie wordt naar Europa uitgevoerd. De bouw van de fabrieken in Berlijn en Austin (Texas) zit op schema. Dit jaar zal de productie er starten. Tesla wil ook nog dit jaar de Semi Truck beginnen leveren. De aangepaste nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 270 miljoen dollar, dankzij de goedkopere dollar en subsidies voor elektrische voertuigen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die subsidies komen indirect ook Tesla ten goede. Zijn grootste inkomstenbron is niet de verkoop van auto's maar de handel in emissiekredieten. Die leverde in het vierde kwartaal 401 miljoen dollar op. In dit boekjaar leverde Tesla 499.647 wagens, goed voor 27,2 miljard dollar omzet (+31%). De omzet uit emissiekredieten steeg op jaarbasis van 600 miljoen naar 1,6 miljard dollar. De totale groepsomzet, inclusief diensten, de installatie van zonnepanelen en de opslag van energie, klom 31,5 miljard dollar (+28%) hoger. Daarvan haalt Tesla de helft op zijn thuismarkt en iets meer dan een vijfde in China. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) verdubbelde naar 5,8 miljard. Tesla geeft voor 2021 geen specifieke omzetdoelstelling, maar wil de komende jaren gemiddeld de helft meer wagens leveren. Tesla realiseerde in het vierde kwartaal een vrije kasstroom van 1,9 miljard dollar, goed voor 2,8 miljard in 2020. Een kapitaalverhoging tegen gemiddeld 632 dollar per aandeel bracht vorig jaar bijna 5 miljard dollar op. Daardoor klom de cashpositie naar 19,4 miljard. De schuld bedroeg eind vorig jaar 13,3 miljard. Opmerkelijk is dat Tesla maar 5 procent van de omzet aan onderzoek en ontwikkeling uitgeeft (1,5 miljard). Ook de evolutie van het aantal uitstaande aandelen is een aandachtspunt: het is in 2020 met een vijfde toegenomen.ConclusieOf de winstgevendheid de groei van de omzet volgt, hangt af van de opbrengst uit emissiekredieten en nieuwe subsidies. De ondernemingswaarde bedraagt 14 keer de verwachte omzet van het lopende boekjaar en klassieke waarderingsmaatstaven als koers/winst en ev/ebitda leveren astronomisch hoge cijfers op. Maar Tesla is een emo-aandeel: op korte termijn kan de koers haaks staan op de operationele evoluties. Instappen is pas bij nog veel lagere koersen weer interessant.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 701,12 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: TSLA USISIN-code: US88160R1014Beurskapitalisatie: 680 miljard dollarK/w 2020: 313Verwachte k/w 2021: 170Koersverschil 12 maanden: +679%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -