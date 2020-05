Er was voor een negatief corona-effect op de advertentie-inkomsten van Facebook gevreesd, maar de kwartaalcijfers vielen beter mee dan verwacht doordat de impact zich pas diep in het kwartaal liet voelen.

Facebook genereerde in het eerste kwartaal 17,74 miljard dollar omzet, 18 procent meer dan een jaar eerder en ongeveer 400 miljoen boven de consensusverwachting. Het overgrote deel (17,44 miljard) komt van advertenties op de platformen Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp. In de laatste drie weken van maart lieten vooral de autosector en de reissector het afweten door de coronapandemie. In de eerste drie weken van het nieuwe kwartaal (april) was er volgens het management een stabilisatie. Gaming, technologie en e-commerce compenseren het wegvallen van de genoemde sectoren. De groei van de advertentie-inkomsten was met 21 procent het grootst in Azië. Niet toevallig, want daar is gaming het sterkst verspreid. In Europa en Noord-Amerika bedroeg de groei 16 procent. Facebook doet het opvallend beter dan Google Search, dat de inkomsten uit advertenties in het eerste kwartaal met 9 procent zag toenemen en in april zelfs een daling met 15 tot 24 procent optekende. Dat komt omdat Facebook gegevens van hele 'doelgroepen' verkoopt aan adverteerders, terwijl bij Google de advertenties bij zoekopdrachten gekoppeld zijn aan een specifieke zoekterm. Wanneer minder op bijvoorbeeld auto- of toerisme-gerelateerde termen wordt gezocht, verdient Google ook minder. Facebook kan de informatie over zijn doelgroepen ook aan adverteerders uit andere sectoren verkopen. Er is wel nog veel onzekerheid rond de advertentiebudgetten in de verschillende sectoren. Zo is het uitstellen of afschaffen van grote sportevenementen een streep door de rekening van Facebook en andere bedrijven met een bedrijfsmodel dat rond advertentie-inkomsten is gebouwd. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg in het eerste kwartaal met 11 procent naar 1,73 miljard. Facebook moest in hetzelfde kwartaal vorig jaar een boete van 5 miljard dollar betalen. Daardoor geeft de klim van de operationele winst (+78% naar 5,9 miljard dollar) een vertekend beeld. Netto bleef 4,9 miljard dollar of 1,71 dollar per aandeel over, 10 procent minder dan een jaar eerder. Facebook blijft op de kosten letten en wil 2,5 miljard dollar minder uitgeven. Het budget voor kapitaaluitgaven in 2020 daalt met 3 miljard dollar naar 14 tot 16 miljard. Geplande investeringen zijn uitgesteld, zoals de bouw van nieuwe datacenters, die door de coronacrisis voorlopig toch niet kan doorgaan. Facebook sloot het eerste kwartaal af met 60,3 miljard dollar aan liquiditeiten en 10,8 miljard dollar schulden. De nettokaspositie bedraagt 19 dollar per aandeel. Tussen januari en maart zijn voor 1,2 miljard dollar eigen aandelen ingekocht. Facebook blijft hoge vrije kasstromen genereren (7,3 miljard in Q1) en bij gebrek aan dividend zijn er dus voldoende middelen om die aankopen uit te breiden. Eerder dit jaar is het budget al met 10 miljard dollar verhoogd, al is het rendement van inkopen tegen historisch hoge koersen wel laag.ConclusieHet advertentiemodel van Facebook bewees zijn deugdelijkheid, al komt de echte test pas in het lopende en het volgende kwartaal. Na de recente klim noteert het aandeel weer in de buurt van het record van begin dit jaar. De gemiddelde historische koerswinst van Facebook bedraagt 25. Tegen een verwachte winst van 8 dollar per aandeel en rekening houdend met de nettocashpositie is er nog weinig opwaarts koerspotentieel, als de advertentiemarkt niet snel opleeft. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 219,92 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 615 miljard dollarK/w 2019: 26Verwachte k/w 2020: 27,5Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: -