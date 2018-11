Facebook is de zwakste van de FAANG's

Facebook heeft de bedenkelijke eer dat het van de zogenoemde FAANG-bedrijven dit jaar de slechtste beursprestatie neerzet. Het aandeel viel met 27 procent terug naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. Het bedrijf ligt van alle kanten onder vuur door privacyschandalen en beschuldigingen van inmenging in verkiezingen. Daarnaast zijn er strubbelingen aan de top en is de ontevredenheid bij de werknemers groot. Na de tegenvallende cijfers van het tweede kwartaal hebben ook de aandeelhouders de handdoek gegooid. Facebook bleef voor het eerst sinds 2015 achter op de verwachtingen. Sindsdien gaat het met het aandeel van kwaad naar erger.

