Facebook boekte indrukwekkende resultaten, maar het aandeel piekte niet.

Operationeel gaat het Facebook voor de wind. De kwartaalcijfers kwamen boven de verwachtingen uit. De groepsomzet klom tussen oktober en december op jaarbasis met een derde, naar 28,1 miljard dollar. Dat was 1,6 miljard dollar boven de consensusprognose. Ongeveer de helft van die omzet kwam uit de Verenigde Staten en Canada en een kwart uit Europa, hoewel die markten samen maar 27 procent van het aantal gebruikers leveren. De operationele winst (12,8 miljard) steeg op kwartaalbasis met ruim de helft. Het aantal dagelijks actieve Facebook-gebruikers lag met 1,845 miljard 11 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal gebruikers in de VS en Canada daalde wel voor het tweede kwartaal op rij, maar een hogere omzet per gebruiker compenseerde dat. Facebook verwelkomde op zijn platformen (Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp) dagelijks gemiddeld 2,6 miljard klanten (+15%). De jaarcijfers toonden de impact van het slechte tweede kwartaal, maar de omzet lag met 86 miljard dollar tich 21 procent hoger dan in 2019. De operationele winst steeg met 36 procent naar 32,7 miljard dollar (marge: 38%).In de eerste jaarhelft heeft Facebook een eenvoudige vergelijkingsbasis, maar vanaf de tweede jaarhelft, wanneer mensen na de lockdowns minder tijd online zullen doorbrengen, wordt een vertraging verwacht. De grootste tegenwind komt van de regelgevers. Facebook ligt in de VS onder vuur wegens schendingen van de mededingingsregels. In december startten de Federal Trade Commission en verschillende staten een rechtszaak tegen Facebook, omdat het de data van WhatsApp- en Instagram-gebruikers wil gebruiken in zijn andere diensten. Bij de goedkeuring van de overname van beide bedrijven had Facebook nochtans beloofd dat het dat niet zou doen. In theorie kan de juridische strijd betekenen dat Facebook WhatsApp en Instagram moet afstoten. Die kans is echter heel klein. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Facebook een boete krijgt en dat de regelgevers toekomstige overnames met argusogen zullen bekijken. Ook de spanningen met Apple nemen toe, nu de smartphonefabrikant zijn nieuwe versie van het besturingssysteem iOS (14) uitrolt. In die versie moeten iPhone-gebruikers expliciet toestemming geven aan Facebook, om data te verzamelen en te gebruiken voor doelgerichte advertenties. Tot nu gebeurde dat automatisch. Verwacht wordt dat veel gebruiker hun recht op weigering zullen gebruiken. Dat zal de efficiëntie van de Facebook-advertenties verminderen en de prijzen ervan onder druk zetten. Facebook beschikte eind vorig boekjaar over bijna 62 miljard dollar aan liquiditeiten. Daar stond een schuld van 11,2 miljard dollar tegenover. De groep keurde een bijkomend budget van 25 miljard dollar goed voor de inkoop van eigen aandelen, boven op het programma van 34 miljard, waarvan er nog 8,6 miljard beschikbaar is. De komende jaren zullen de kapitaaluitgaven en de operationele uitgaven in verhouding tot de omzet stabiliseren of zelfs dalen. Dit maakt ruimte voor hogere kasstromen en op termijn dus een stijging van de aandeelhoudersvergoedingen.ConclusieFacebook boekte indrukwekkende resultaten en ook op de langere termijn oogt het groeipad aantrekkelijk. Toch piekte het aandeel niet, door het vooruitzicht op een lastiger tweede jaarhelft en een sectorrotatie uit groeiaandelen. Ook de druk van de regelgevende autoriteiten speelt een rol. Daar staat tegenover dat de inkoop van eigen aandelen is opgetrokken. Facebook noteert nu in lijn met de S&P500, ondanks een veel grotere groei.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 259,37 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 738 miljard dollarK/w 2020: 26Verwachte k/w 2021: 23Koersverschil 12 maanden: +56%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: -