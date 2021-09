De platformen van Facebook blijven een magneet voor onlineadvertenties. Net als in het eerste presteerde het concern ook in het tweede kwartaal boven de verwachtingen. De omzet dikte aan naar 29,08 miljard dollar, 11,1 procent meer dan in het eerste kwartaal en een groei met 55,6 procent op jaarbasis. Facebook deed daarmee een stuk beter dan de consensusprognose van 27,9 miljard dollar.

De Verenigde Staten en Canada genereren samen 47 procent van de omzet, gevolgd door Europa (25%) en Azië (17,8%). Het aantal dagelijks actieve Facebook-gebruikers steeg op kwartaalbasis met 1,6 procent naar bijna 1,91 miljard, met wel voor het eerst een afname in Europa. Facebook staat in Noord-Amerika met 295 miljoen maandelijks actieve gebruikers nog steeds ruim op kop, ver voor andere platformen als Snap (95 miljoen), Pinterest (91 miljoen) en Twitter (37 miljoen). De Noord-Amerikaanse gebruikers leveren per persoon gemiddeld 53,01 dollar omzet op. Dat is ver boven het groepsgemiddelde van 10,12 dollar (+9,2% op kwartaalbasis). Een Europese gebruiker genereert gemiddeld 17,2 dollar omzet en een Aziatische 4,16.De operationele marge kwam uit op 43 procent, boven de consensusverwachting van 37,6 procent (2020: 32%). De nettowinst verdubbelde op jaarbasis naar bijna 10,4 miljard dollar. Dat vertaalde zich in een winst per aandeel van 3,61 dollar tegenover 1,8 dollar vorig jaar. Facebook waarschuwde voor een minder sterke tweede jaarhelft waarin de snelle groei van de voorbije kwartalen eerst verteerd moet worden. Ook zal het effect van de nieuwe softwareversie van Apple zwaarder wegen. Een wijziging van de privacyregels maakt gepersonaliseerde advertenties lastiger. CEO Mark Zuckerberg wil Facebook de komende jaren klaarstomen voor het metaverse-tijdperk. Metaverse is eenvoudig gesteld een digitale dubbelganger van de echte wereld. Het is een virtuele wereld waar gebruikers met andere personen kunnen interageren. In dat parallelle universum is het bijvoorbeeld mogelijk om eigendom te verwerven, naar virtuele concerten of feestjes te gaan en zich door onlinekleding te onderscheiden van andere gebruikers. Het idee is niet nieuw (Second Life was er al in 2003) maar tot voor kort ontbrak de technologie om alles vlot te laten verlopen. Die is er nu wel met onder meer betere schermen, sensoren en camera's, geavanceerde virtualrealitybrillen en batterijen met een langere levensduur. Hoe een en ander concreet wordt ingevuld, moet de komende kwartalen duidelijker worden. Zeker is wel dat Facebook zwaar inzet op metaverse met onder meer machine learning en artificiële intelligentie. Facebook ontwerpt nu al zelf halfgeleiders voor specifieke toepassingen, onder andere om de kwaliteit van de livestreams te verbeteren. Metaverse zal heel wat investeringen vergen maar die zullen gespreid worden. Facebook realiseerde in het tweede kwartaal een vrije kasstroom van 8,5 miljard dollar. Dat brengt het totaal voor de eerste jaarhelft op 16,3 miljard. Voor het volledige boekjaar is 35 miljard dollar mogelijk. Eind juni bedroeg de beschikbare liquiditeit 64,1 miljard dollar.ConclusieFacebook stevent dit jaar af op een omzet- en winstgroei van 40 procent. Die groei zal volgend jaar drastisch lager zijn, maar gezien de omvang van het bedrijf is een groei van 20 procent nog altijd erg respectabel. Facebook noteert tegen 25 keer de verwachte winst en 8,5 keer de verwachte omzet. Dat is niet goedkoop maar gezien de groei wel aanvaardbaar, zeker in vergelijking met de waardering van sommige andere technologiebedrijven. Bij een algemene beurscorrectie is dit wel de meest kwetsbare groep.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 357,48 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 1008 miljard dollarK/w 2020: 35Verwachte k/w 2021: 25Koersverschil 12 maanden: +44%Koersverschil sinds jaarbegin: +31%Dividendrendement: -