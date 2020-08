Net als Apple en Amazon klopte ook Facebook moeiteloos de consensusverwachting.

Het bedrijfsmodel op basis van advertentie-inkomsten hield goed stand. De achteruitgang bij getroffen sectoren als auto's en reizen werd gecompenseerd door gaming, technologie en e-commerce. Bovendien nam ook de gebruikersbasis verder toe en bleven de tarieven op peil. Dat maakt een ideale cocktail voor een goed kwartaalrapport. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 12 procent naar bijna 1,79 miljard, meer dan de verwachte 1,74 miljard. Alle platformen samen (Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp) telden 3,14 miljard gebruikers, bijna 14 procent meer dan een jaar eerder. De groepsomzet bedroeg 18,69 miljard dollar (+10,7%), tegenover een verwachte 17,4 miljard. Het overgrote deel daarvan (18,32 miljard) zijn advertentie-inkomsten. Noord-Amerika levert de helft van de groepsomzet, Europa een kwart. De operationele marge lag met 32 procent slechts een fractie lager dan in het eerste kwartaal (33%). De winstcijfers zijn op jaarbasis niet vergelijkbaar, omdat Facebook in dezelfde periode vorig jaar een boete van 2 miljard dollar betaalde. Netto bleef 5,18 miljard over, of 1,8 dollar per aandeel.Facebook verwacht ook voor het lopende kwartaal een groei van de inkomsten uit advertenties met 10 procent. Het valt af te wachten wat de impact zal zijn van de boycot van grote adverteerders. Die keerden Facebook in juli de rug toe, uit onvrede met de aanhoudende desinformatie en haatdragende boodschappen op het platform. Het is onduidelijk of dat een tijdelijke of een definitieve beslissing is. Facebook houdt de lippen stijf op elkaar, maar de groep heeft wereldwijd meer dan 7 miljoen adverteerders, waarvan het grootste deel kleine en middelgrote ondernemingen zijn die het platform als enige advertentiemedium gebruiken. De impact van de fel gemediatiseerde boycot zou dus kunnen meevallen.Facebook volgt met argusogen de gebeurtenissen rond TikTok. De Amerikaanse president, Donald Trump, wil dat de Chinese eigenaar ByteDance de Amerikaanse activiteiten van de populaire app verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. Het officiële standpunt luidt dat TikTok Chinese spionage mogelijk maakt. Microsoft lijkt in poleposition te zitten als overnemer, maar ook Oracle en Twitter zijn kandidaat. Facebook mag niet meebieden, want het ligt onder vuur van de mededingingsautoriteiten na de eerdere overnames van Instagram en WhatsApp. Om dezelfde reden maakt ook Alphabet geen kans. Facebook heeft intussen Instagram Reels gelanceerd, om de concurrentie met TikTok aan te gaan. Facebook verlaagde eerder het budget voor kapitaaluitgaven in 2020 met 3 miljard dollar naar 14 tot 16 miljard dollar. Dat cijfer zal aan de bovenkant van die vork uitkomen, omdat de bouw van nieuwe datacenters sneller dan verwacht is hervat. De groep sloot het eerste kwartaal af met 58,2 miljard dollar aan liquiditeiten en een schuld van 11 miljard dollar. Op 7 juli, net na het afsluiten van het tweede kwartaal, betaalde Facebook 5,8 miljard dollar voor een belang in het Indiase Jio Platforms Ltd. Ook Alphabet heeft een belang in die internetholding.ConclusieFacebook is een van de winnaars van de coronacrisis en wordt daar op de beurs ruim voor beloond. De koers haalt record na record. Dat maakt het aandeel ondanks de talrijke onzekerheden duur, zowel in vergelijking met de brede markt (die al duur is) als tegenover het eigen historische gemiddelde. Op de korte termijn kan het feest nog doorgaan, onder meer door het effect van aandeleninkopen, maar een nog hogere waardering kan de groei fundamenteel niet verantwoorden.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 280,82 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 800 miljard dollarK/w 2019: 35Verwachte k/w 2020: 28Koersverschil 12 maanden: +56%Koersverschil sinds jaarbegin: +37%Dividendrendement: -