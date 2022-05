Fagron verwacht in 2022 in alle regio's groei van de omzet en van de winstgevendheid.

Fagron, de specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen, presenteerde midden maart een strategische vooruitblik voor de periode tot 2026. De omzet zou tot 2026 organisch (zonder overnames en desinvesteringen) en tegen constante wisselkoersen jaarlijks gemiddeld met 8 procent groeien. De marge op de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda-marge) zou fluctueren rond het niveau van de periode van 2017 tot 2021 (21,6%). De groeiprognose is gestoeld op het potentieel van de wereldwijd geïntegreerde activiteiten van Fagron en de structurele tendens naar meer gepersonaliseerde, gemakkelijke en toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast is er de almaar striktere regelgeving die aanzet tot de uitbesteding van de bereidingsactiviteiten door de apotheken en een consolidatie in de sector. Dat biedt mogelijkheden voor Fagron om zijn positie te verstevigen via een gedisciplineerde overnamestrategie, gericht op Noord-Amerika en Europa. Na enkele moeizame jaren mikt Fagron in Europa voor de periode tot 2026 op een terugkeer naar een omzetgroei van 1 tot 4 procent. In Latijns-Amerika ligt de prioriteit op het benutten van het ruime potentieel aan organische groei. Fagron verwacht in die regio dankzij het sterke leiderschap in merken en grondstoffen een groei van 6 tot 9 procent te kunnen realiseren. De hoogste groeiambities liggen in Noord-Amerika. De divisies merken en grondstoffen en de bereidingsactiviteiten mikken op een groei van samen zo'n 15 procent. De komende jaren zal onder meer 20 miljoen dollar worden geïnvesteerd in de steriele bereidingsfaciliteit in Wichita (FSS). Daarmee zou de jaarlijkse omzet van 125 miljoen dollar in 2023 kunnen worden opgetrokken tot 300 miljoen tegen 2027. Fagron gaf een bemoedigende update over het eerste kwartaal. De groepsomzet groeide met 16 procent tegenover het tegenvallende eerste kwartaal van 2021 tot 156,4 miljoen euro. Dat is ruim beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 151 miljoen (+12%). De organische groei bedroeg 13,3 procent, ondersteund door de duurdere Amerikaanse dollar en Braziliaanse real. Zonder wisselkoerseffecten was er 7,6 procent groei.Europa kon 6,7 procent groeien tot 67,4 miljoen euro. Fagron kondigde drie kleinere overnames aan in België (Pharma-Pack), Nederland (Curaphar) en Duitsland (Hiperscan). De overname van Hiperscan (jaarlijkse omzet van 6,5 miljoen euro) past volledig in de strategie om een sterkere positie te ontwikkelen in de groeiende Duitse markt. In Latijns-Amerika steeg de omzet met 14,7 procent tot 36,6 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten beperkte de groei zich tot 3,2 procent. De regio kampte met veel omikronbesmettingen en lastige economische omstandigheden. In Noord-Amerika klom de omzet met 31,8 procent tot 52,4 miljoen euro. De sterke groei kwam er dankzij de bereidingsactiviteiten van Anazoa en FSS (samen +43,4% tot 31,5 miljoen euro) en de eerste bijdrage van het overgenomen Letco (merken en grondstoffen). Fagron verwacht in 2022 in alle regio's groei van de omzet en van de winstgevendheid. FSS zou tegen het jaareinde op jaarbasis een omzet van 125 miljoen dollar moeten halen.ConclusieHet aandeel van Fagron is hersteld van de forse dip van vorig najaar. De strategische doelstellingen tot 2026 konden bekoren, alsook de verbetering in Europa. Het aandeel noteert aantrekkelijk tegen 16,5 keer de verwachte winst 2022 en met een ondernemingswaarde van 11,6 keer de verwachte bedrijfskasstroom voor 2022. We bevestigen ons positieve advies.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1B Koers: 17,59 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,27 miljard euroK/w 2021: 21Verwachte k/w 2022: 16,5Koersverschil 12 maanden: -4%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 1,1%