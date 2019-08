Fagron bevestigt hernieuwd groeipatroon

Danny Reweghs

Het cijferrapport van Fagron over de eerste jaarhelft lag in lijn met de verwachtingen. De groepsomzet klom met 10,6 procent tot 255,4 miljoen euro, iets beter dan de verwachte 254,1 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de groei 9,8 procent. De organische groei, zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen, klokte af op 7,2 procent, waarvan 6,6 procent zonder wisselkoerseffecten. Dat cijfer impliceert een licht lagere groei in het tweede kwartaal, want in het eerste kwartaal klom de organische omzet zonder wisselkoerseffecten nog met 7,1 procent.

We zien een iets trager dan verwachte groei in Noord-Amerika en Latijns-Amerika, terwijl Europa het iets beter deed dan verwacht. De Europese omzet klom met 0,9 procent tot 128,7 miljoen euro (1,2% organisch en zonder wisselkoerseffecten); stabiel na drie maanden op 63,5 miljoen euro). De opwaarderingswerken aan een Nederlandse bereidingsfaciliteit kostten in het eerste semester 2 miljoen euro omzet, maar zijn nu volledig afgerond. Het aandeel van de merken in de omzet steeg van 10,6 procent vorig jaar naar 12,7 procent dankzij een beloftevolle start van de nieuwe afdeling Fagron Genomics. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 0,5 procent tot 34,6 mi...

