Fagron kan tevreden terugblikken op een bewogen 2020. De groepsomzet klom met 4 procent tegenover 2019 tot 556 miljoen euro, en met 5,2 procent op vergelijkbare basis, zonder het in 2019 verkochte HL Technology. De organische groei (zonder overnames of desinvesteringen) bedroeg 0,2 procent. Tegen constante wisselkoersen was er een toename met 13,6 procent (+14,2% na negen maanden), waarvan 8,1 procent organisch (+7,6%). De forse daling van de Braziliaanse real kostte 35 miljoen euro omzet. Het bedrijf kon de schade door covid-19 beperken dankzij de uitgebreide productenportefeuille, de geografische spreiding en de sterke logistieke keten die de bevoorrading verzekerde. De lagere vraag naar compoundingactiviteiten door het uitstel van geplande ingrepen in de ziekenhuizen, werd grotendeels gecompenseerd door de extra vraag naar steriele bereidingen en producten ter versterking van het immuunsysteem. Door de verschuiving van de vraag steeg het aandeel van de segmenten brands en essentials (farmaceutische grondstoffen) in de groepsomzet met respectievelijk 150 en 300 basispunten, tot 20,4 procent en 50,5 procent, ten nadele van compounding (-450 basispunten tot 27,3%). De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda klom met 6,8 procent tot 123,9 miljoen euro, waardoor de rebitda-marge met 30 basispunten toenam tot 22,3 procent. Europa groeide met 4 procent tot 267,4 miljoen euro, waarvan 1,2 procent in de tweede jaarhelft. De rebitda daalde er met 3,7 procent tot 64,7 miljoen euro, en de rebitda-marge verloor 190 basispunten tot 24,2 procent (24,1% in de tweede jaarhelft). CEO Rafael Padilla nam in september het roer in handen om de structurele lagere groei in Europa aan te pakken. De klemtoon ligt op meer innovatie, de snellere ontwikkeling en uitrol van nieuwe merkproducten, meer specialisatie en een gestroomlijnde en geconsolideerde organisatie. Door het aantal merken per land te rationaliseren werd al een besparing doorgevoerd van 1,5 miljoen euro op jaarbasis. De nieuwe herverpakkingsfaciliteit in Polen start in het eerste kwartaal op en zal vanaf 2022 jaarlijks 2 miljoen euro margewinst opleveren. In Latijns-Amerika klom de omzet met 2,8 procent tot 129,1 miljoen euro. Zonder de forse wisselkoersverliezen bedroeg de groei 33,9 procent, een gevolg van de sterke covid-19-gerelateerde vraag. De rebitda-marge zakte 20 basispunten tot 20 procent. Noord-Amerika groeide met 9,3 procent tot 159,5 miljoen euro (+11,5% zonder wisselkoerseffect). De rebitda klom 42 procent hoger tot 33,4 miljoen euro en de marge steeg van 16,1 naar 20,9 procent. Fagron mikt in 2021 op een groeiversnelling bij de nieuwe steriele bereidingsfaciliteit in Wichita. De ambitie blijft een omzet in 2022 van 100 miljoen dollar. De recurrente nettowinst steeg met 8,3 procent tot 62,9 miljoen euro, of 0,87 euro per aandeel en het brutodividend klimt naar 0,18 euro per aandeel. De nettoschuld daalde in 2020 met 4,8 procent tot 271,3 miljoen euro of 2,06 keer de rebitda (2,33 keer eind 2019). Fagron kan zijn buy & build-strategie voortzetten. Daarvoor kijkt Padilla vooral richting de Verenigde Staten en Europa.ConclusieHet aandeel van Fagron reageerde per saldo licht negatief op het jaarrapport dat in lijn lag met de verwachtingen. Goedkoop is het aandeel niet, tegen 19,7 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde (ev) van 12,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2021, maar de terugval van de voorbije tien maanden is voldoende om een positief advies te geven. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,63 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,46 miljard euroK/w 2020: 24Verwachte k/w 2021: 20Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 0,9%