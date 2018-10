Fagron niet meer beloond voor mooie groeicijfers

Op groepsniveau klom de omzet met 11,8 procent tot 114,9 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten was er zelfs een toename met 17,6 procent. De organische groei (zonder overnames of desinvesteringen) bedroeg 4,6 procent (+10,1%). Na negen maanden is er een groei met 7,1 procent tot 345,8 miljoen euro, waarvan 2,7 procent organisch. Zonder wisselkoerseffecten bedraagt de toename respectievelijk 13,9 en 9 procent.

