Het aandeel van Fagron heeft na een lastige periode een herstel ingezet. Het mikt opnieuw op groei en een lichte verbetering van de marges.

De jaarcijfers van Fagron voldeden aan de verwachtingen. Na de uitzonderlijke daling van de groepsomzet in de eerste jaarhelft met 0,8 procent tot 276,6 miljoen euro kon een betere tweede jaarhelft alsnog de beloofde omzetgroei opleveren. In het derde kwartaal steeg de omzet tot 142,4 miljoen euro (+5,4% tegenover hetzelfde kwartaal in 2020). Die trend zette door in het vierde kwartaal, waar de omzet toenam met 8,9 procent tot 154,9 miljoen. Op jaarbasis was er 3,2 procent groei tot 573,8 miljoen euro. Wisselkoerseffecten roomden 14,8 miljoen euro van de groei af (2,7%). De organische groei (zonder overnames of desinvesteringen) bedroeg 1,8 procent, waarvan 4,5 procent tegen constante wisselkoersen. De recurrente bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen, rebitda) bedroeg 118,3 miljoen euro, een daling met 4,5 procent tegenover 2020. De rebitda-marge zakte met 170 basispunten tot 20,6 procent. De marge herstelde van 20,2 procent in de eerste jaarhelft (22,6% in 2020) naar 21 procent in de tweede jaarhelft (22%). In Europa daalde de omzet met 4,6 procent tot 255,1 miljoen euro, waarvan -6,8 procent organisch (zonder de overname van Gako en Pharma Tamar). Positief is dat de omzetdaling in de afdeling Compounding in het vierde kwartaal afvlakte. De evolutie van de rebitda blijft negatief, met een daling op jaarbasis van 14,1 procent tot 55,6 miljoen euro (-13,6% tot 27 miljoen in de tweede jaarhelft), of een rebitda-marge van 21,8 procent (-240 basispunten). Naast de toegenomen concurrentie speelden minder vraag naar covid-19-gerelateerde producten, de aanhoudende druk op de planbare zorg, de vertraging van de opstart van een herverpakkingsfaciliteit in Polen en het vertraagd doorrekenen van hogere logistieke kosten een rol. Fagron mikt in 2022 opnieuw op groei en een lichte verbetering van de marges. In Latijns-Amerika klom de jaaromzet met 9,3 procent tot 141,1 miljoen euro (+11,2% tot 75,67 miljoen in de tweede jaarhelft), waarvan +16,6 procent zonder de negatieve wisselkoerseffecten. Dankzij een sterke tweede jaarhelft (+34,5% tot 17,5 miljoen euro) klom de rebitda met 18,4 procent tot 30,5 miljoen, goed voor een rebitda-marge van 21,7 procent (+250 basispunten). Noord-Amerika groeide met 11,3 procent tot 177,6 miljoen euro (+15,3% zonder wisselkoerseffecten), maar de rebitda zakte met 3,7 procent tot 32,2 miljoen, een daling van de marge met 280 basispunten tot 18,1 procent (18,7% in de tweede jaarhelft. De omzet bij Brands en Essentials (farmaceutische grondstoffen) daalde met 8 procent en de groei van de steriele faciliteit in Wichita (inclusief Anazao Health +28,9%) bracht extra kosten mee. Begin februari werd de overname van Letco Medical aangekondigd voor 34 miljoen dollar (jaarlijkse omzet van 40 miljoen, met 11% ebtida-marge).Op groepsniveau steeg de nettowinst met 2,2 procent tot 61,4 miljoen euro. De nettoschuld zakte met 6,3 miljoen euro tot 264,9 miljoen, of 2,11 keer de rebitda. Fagron trekt zijn brutodividend met 2 eurocent per aandeel op tot 0,20 euro. Fagron blijft selectief zoeken naar overnames. De verwachtingen voor groei en margeverbetering voor 2022 in Latijns-Amerika en Noord-Amerika zijn sterk.Het aandeel van Fagron is na een lastige periode aan het herstellen. De markt rekent in 2022 op een groei van de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) met 14 procent tot 134 miljoen euro. Fagron zal op een investeerdersdag op 15 maart doelstellingen voor 2022 en de komende drie à vijf jaar presenteren. In afwachting blijven we bij ons positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 16,09 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,17 miljard euroK/w 2021: 19Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 1,2%