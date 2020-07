Om zowat alles over het Donlin Gold-project te beschrijven, zijn superlatieven nodig. Maar een rapport van de short seller JCAP gooit roet in het eten.

Met Orca Gold hebben we al eens ons oog laten vallen op een zeer beloftevol project in goudmijnexploratie. In dit stadium van de stierenmarkt in edelmetalen hebben exploratieprojecten nog niet echt deelgenomen aan het feest. Het nadeel van Orca Gold is dat het project in het onveilige Soedan ligt. Deze keer stellen we een project voor in een stabiele omgeving: Alaska. Het Canadese Novagold is de mede-eigenaar van mogelijks het belangrijkste nog niet ontwikkelde goudmijnexploratieproject ter wereld, het Donlin Gold-project. Met Barrick Gold (50/50 eigenaar van Donlin Gold) is ook de tweede grootste goudmijngroep - na Newmont - aan boord, met een expertise op alle domeinen van de goudmijnexploratie en -exploitatie.Dat het om een wereldklasseproject gaat, blijkt uit een voorlopig totaal van 39 miljoen troy ounce (31,1 gram) goudreserves, waarvan liefst 34 miljoen bewezen reserves. Voor zover we weten is er in de wereld geen project in ontwikkeling met zo'n omvang aan geschatte reserves. Bij het gemiddelde exploratieproject ligt dat rond 7,6 miljoen troy ounce. Donlin Gold heeft het potentieel om een van de vijf goudmijnen ter wereld te worden met een jaarlijkse goudproductie van meer dan 1 miljoen ounces. De prognoses spreken zelfs over 1,5 miljoen ounces in de eerste vijf jaar en daarna 1,1 miljoen ounces voor de rest van de levensduur van de mijn. Die wordt volgens de haalbaarheidsstudie op 27 jaar geraamd. Dat is bijzonder fraai. Ook fraai is dat het Donlin Gold-project met gemiddeld 2,24 gram goud per ton ruim het dubbele ertsgehalte heeft van het wereldgemiddelde (1,05 gram goud per ton). De productiekosten liggen met verwachte operationele kosten van gemiddeld 411 dollar per troy ounce voor de eerste vijf jaar en 635 dollar per troy ounce op lange termijn laag. Dat komt overeen met een geschatte 532 dollar per troy ounce voor de eerste vijf jaar en 735 dollar gemiddeld op lange termijn. De boringen zijn al twaalf jaar aan de gang. Het is niet alleen een zeer beloftevol, maar ook een geldverslindend en langdurig project. Er is dus geregeld financiering nodig. Op 31 mei bedroeg de kaspositie 134 miljoen dollar. Daarvan zou dit jaar 31 miljoen dollar worden gespendeerd. Door de vertraging in de boringen door covid-19 kan dat wat minder zijn. Het vergunningstraject is bijna volledig afgerond. De beslissing over de bouw van de mijn komt dus dichterbij. Toch is het aandeel na een sterke periode de voorbije maanden gezakt. Dat heeft alles te maken met de short seller J Capital Research (JCAP). In een lijvig rapport eind mei stelt het dat beleggers al jaren worden misleid over een mijn die nooit zal worden gebouwd. Het is technisch zo moeilijk en uitdagend in Alaska dat het project tegen geen enkele goudprijs rendabel kan worden. In tussentijd verrijkt het management zich met riante vergoedingen. Dat zijn zware beschuldigingen, die een forse tegenreactie uitlokten bij de voorzitter van de raad van bestuur, de edelmetaalinvesteerder en belangrijkste aandeelhouder van Novagold (25,7%) Thomas Kaplan. Er werd ook een rechtszaak tegen JCAP ingespannen.ConclusieOm zowat alles over het Donlin Gold-project te beschrijven, zijn superlatieven nodig. Zowel voor het potentieel, de duur, de kostprijs als voor de commotie. Het project biedt een enorme hefboom op de goudprijs in een veilige regio, maar het risico op uitstel blijft aanwezig. Afstel verwachten we niet. De koersdaling als gevolg van het JCAP-rapport is een instapmoment voor de risicobewuste edelmetaalbelegger die op lange termijn denkt.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 8,16 dollarTicker: NG USISIN-Code: CA66987E2069Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 2,69 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: -