De groep komt versterkt uit de coronacrisis en zal weldra weer het expansiepad bewandelen.

De grootste bioscoopuitbater van het land recht de rug nadat de groep ruim een jaar een erger dan verwacht worstcasescenario had beleefd. De heropening was er vooral in de tweede jaarhelft, maar de covid-19-pandemie was nooit volledig weg. Maar zowel in bezoekersaantallen als in omzet is de heropening veelbelovend gebleken.

...

De grootste bioscoopuitbater van het land recht de rug nadat de groep ruim een jaar een erger dan verwacht worstcasescenario had beleefd. De heropening was er vooral in de tweede jaarhelft, maar de covid-19-pandemie was nooit volledig weg. Maar zowel in bezoekersaantallen als in omzet is de heropening veelbelovend gebleken.Kinepolis zag in 2021 het aantal bezoekers toenemen met 42,6 procent van 12,05 naar 17,18 miljoen. Dat is nog altijd 57,4 procent minder tegenover de 40,34 miljoen bezoekers uit 2019. Na negen maanden stond de teller nog maar op amper 9,26 miljoen bezoekers. Het laatste kwartaal van 2021 was dan ook het beste met 7,92 miljoen bezoekers. Dat is 428 procent meer dan de 1,5 miljoen in het laatste kwartaal van 2020. December was de beste maand van het jaar, met dank aan een aantal blockbusters, waaronder Spider-Man: No Way Home. België kende vorig jaar 39,6 procent meer bezoekers dan in 2020: van 2,30 naar 3,21 miljoen. De grootste sprong maakten de Verenigde Staten: een stijging met 99,5 procent van 1,1 miljoen in 2020 naar 2,2 miljoen in 2021. Nederland is het enige land met een daling van het aantal bezoekers: -2,3 procent, van 2,00 naar 1,96 miljoen. Dat had onder meer te maken met de sluiting in december.Kinepolis kon nog meer uitblinken met de forse toename van de omzet, van 176,3 naar 266,4 miljoen euro. Dat is een stijging met 51,1 procent, met dank aan de hogere verkoop van dranken en snacks. Die verkoop ging van 26,1 procent van de total omzet in 2020 naar 30,8 procent in 2021. Een herstel van de bezoekersaantallen, de omzet en het Enterpreneurship 2022-plan dat voor een stevige kostenreductie zal zorgen, hebben geleid tot een fors herstel van de winstgevendheid en een prachtige cashgeneratie. De vrije kasstroom bedroeg 48,9 miljoen euro in 2021. De bedrijfskasstroom (ebitda) maakte vorig jaar een sprong van 323 procent tegenover 2020: van 17,2 naar 72,1 miljoen euro. Sinds juni draaide Kinepolis elke maand een positieve ebitda. Het herstel in de tweede jaarhelft was nog niet voldoende om ook het nettoresultaat weer in het zwart te schrijven. Het nettoverlies zakte van -69,1 miljoen of -2,56 euro per aandeel naar -25,5 miljoen euro of -0,94 euro per aandeel. Er komt geen dividendbetaling over boekjaar 2021. De netto financiële schuld (exclusief leasingverplichtingen) is gezakt van 513,3 miljoen euro eind 2020 over 542,3 miljoen euro op 30 juni naar 474,5 miljoen euro eind vorig jaar. Dat is een afname met 7,6 procent op jaarbasis. Door die positieve evolutie beschikte de bioscoopgroep op 31 december over 199,8 miljoen euro aan beschikbare financiële middelen (meer dan voor covid) tegenover 141,9 miljoen euro halfweg het jaar (+40,8%). De financiële positie van Kinepolis laat toe om kleinere overnames te doen. Voor een grotere kans zal een kapitaaloperatie nodig zijn, maar de familiale aandeelhouders zijn bereid zich te laten verwateren. Die kansen zullen zich normaliter aandienen gezien de verzwakte financiële positie van een aantal bioscoopuitbaters.ConclusieHet forse koersherstel van het Kinepolis-aandeel was terecht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2021, waarin vooral de stevige cashgeneratie opvalt. De groep komt versterkt uit de crisis en zal weldra weer het expansiepad bewandelen. Een nadeel van die schitterende cijfers is dat het aandeel dicht bij zijn historische piek noteert en er al behoorlijk wordt betaald voor een rooskleurige toekomst. We blijven nog even bij ons neutrale advies. Onder 55 euro verhogen we het advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 58,05 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,56 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 23Koersverschil 12 maanden: +47%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: -