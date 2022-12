Het negativisme rond China in het algemeen en de e-commercegigant Alibaba in het bijzonder is groot. Het voordeel is dat de waardering van het aandeel intussen spectaculair is teruggevallen.

Alibaba legde een spectaculair parcours af en groeide uit tot hét verkoopplatform van China, waarna het de internationalisering inzette. In een decennium explodeerde de omzet van minder dan 5 miljard tot de 134,5 miljard dollar van het afgelopen boekjaar 2021-2022. Alibaba heeft meer dan 1,3 miljard actieve, mobiele gebruikers, van wie meer dan 1 miljard in China zelf. Daarnaast wist Alibaba ook andere groeipolen te ontwikkelen, zoals de clouddiensten, in navolging van onder meer Amazon, en de fintechdochter Ant Group (33% Alibaba). Maar precies met de geplande introductie van Ant Group op de beurs van Sjanghai ging het mis. Wat de grootste beursintroductie aller tijden moest worden, met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar, werd te elfder ure afgelast. De kritiek van oprichter Jack Ma op de Chinese toezichthouders deed de autoriteiten ingrijpen en de spelregels veranderen. De beurswaarde van Alibaba is sinds november 2020 geslonken van afgerond 700 naar 200 miljard dollar. Het lopende boekjaar 2022-2023 (afsluitdatum 31 maart) wordt verstoord door de voortdurende nieuwe corona-uitbraken in China en de lockdowns die er het gevolg van zijn. Dat weegt ook op het consumentenvertrouwen. In het tweede kwartaal bleef de omzettoename beperkt tot 3 procent of 207,18 miljard Chinese yuan (29,12 miljard dollar). De aangepaste bedrijfskasstroom maakte wel een sprong (+29%) tot 36,16 miljard yuan (5,08 miljard dollar). Het e-commercebedrijf kondigde verrassend een nettoverlies van -22,67 miljard yuan aan (-3,16 miljard dollar of -0,14 dollar per aandeel) door prijsverlagingen om zijn marktaandeel te verdedigen en waardeverminderingen op zijn beleggingen in andere beursgenoteerde bedrijven. De Chinese kleinhandelsverkopen zijn in 2022 al enkele keren gedaald (nog -0,5% in oktober) en voor het eerst werden geen verkoopdetails bekendgemaakt op Singles' Day, het belangrijkste jaarlijkse evenement voor de Chinese onlineretailer. Dat kan wijzen op tegenvallende verkoopcijfers. Maar ook de clouddiensten zagen de groei terugvallen tot het laagste percentage van 4 procent (kwartaalomzet 20,76 miljard yuan of 2,92 miljard dollar). Het mag duidelijk zijn dat dit boekjaar het zwakste wordt sinds de beursnotering in 2014. De analistenconsenus mikt op een jaaromzet van 123,75 miljard dollar, tegenover nog 132,95 miljard in het vorige boekjaar. Het nettoresultaat zou achteruitgaan van 33,63 naar 23,87 miljard dollar, of van 12,1 naar 7,35 dollar per aandeel. Uiteraard mikken we het volgende boekjaar weer op een omzet- en winstherstel, omdat de Chinese autoriteiten de groei weer moeten aanzwengelen om de sociale rust te bewaren. De combinatie van lage groei, meer concurrentie en extra regulering met boetes zal tot een scherpe, maar eenmalige winstdaling leiden in het lopende boekjaar, met daarna een herstel.Het negativisme rond China in het algemeen en Alibaba in het bijzonder is groot. Het voordeel is dat de waardering van het aandeel intussen spectaculair is teruggevallen, met een verwachte koers-winstverhouding van 10 voor dit boekjaar, tegenover nog het drievoud twee jaar geleden. Ook de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 6 is het afgelopen decennium nooit vertoond. Er is duidelijk ruimte voor een fors koersherstel. Alibaba kan zelf aandeelhouderswaarde creëren door stevig eigen aandelen in te kopen en zijn dochters af te splitsen. Het aandeel noteert 75 procent onder het piekniveau uit 2020. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 75,50 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 199,8 miljard dollarK/w 2022: 11,5Verwachte k/w 2023: 10Koersverschil 12 maanden: -43%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: -