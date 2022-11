Bekaert ontsnapte niet aan de moeilijke marktomstandigheden. De lage waardering, toegepast op een dip in de winstcyclus, is een uitstekende instapkans.

Bekaert is een wereldleider in staaldraadtransformatie en coatingtechnologie, goed voor een omzet van 5,7 miljard euro dit jaar. Zo wordt wereldwijd 30 procent van de voertuigbanden versterkt met staaldraad van het bedrijf. Die rubberversterking zorgt voor 40 procent van de omzet. Nog eens 35 procent verdient Bekaert met staaldraadtoepassingen in de industrie en nutssectoren. Via zijn dochterbedrijf BBRG is het ook actief op de touw- en kabelmarkten. Tot slot brengt Bekaert gespecialiseerde producten op de markt, zoals oplossingen voor de koolstofarme versterking van betonbouw en de bouw van windmolenparken en waterstofelektrolyse.Bekaert ontsnapte niet aan de moeilijke marktomstandigheden. De kosten liepen snel op in het spoor van hogere energiekosten en de flessenhalzen in de toeleveringsketens. De vraag naar de producten van Bekaert stond in enkele kernregio's onder druk. Vooral de belangrijke Chinese bandenmarkt kreeg af te rekenen met de aanhoudende lockdowns in het land. Het bedrijf reageerde op de kosteninflatie met gedisciplineerde prijsverhogingen, al kostte dat beleid op korte termijn marktaandeel. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de omzet met 22 procent dankzij prijsverhogingen, maar daalden de verkochte volumes met 7,5 procent. Over heel 2022 zou de winstmarge met 150 basispunten dalen, waardoor de onderliggende bedrijfswinst rond 450 miljoen euro zou landen. Dat is ongeveer 10 procent minder dan in 2021. Toch bleef Bekaert daarmee ruim boven de marktverwachtingen.De marktomstandigheden blijven zeker in de eerste helft van 2023 moeilijk. De internationale conjunctuur lijdt onder het krappere geldbeleid van de meeste centrale banken, terwijl de energieprijzen hoog blijven. Vooral in Europa en Latijns-Amerika staat de eindvraag onder druk. In China trok de autoproductie na de zomer aan, maar zolang China gevangen zit in een zerocovidbeleid lijkt elk herstel moeilijk. Langs de kostenkant treedt wel verzachting op. Vooral de prijzen van de grondstoffen laten geen verdere stijgingen zien. Bekaert zal op die uitdagingen reageren op basis van de formule die de schade dit jaar wist te beperken. De kosteninflatie wordt doorgerekend in de prijzen, terwijl het bedrijf voort werk maakt van de fundamenten onder de business. Zodra de externe omstandigheden verbeteren, moet de winstmarge herstellen richting het gewenste niveau van 9 à 11 procent over de conjunctuurcyclus heen. In 2023 zal de winst nog onder druk staan, maar als de conjunctuur in de tweede helft van 2023 opklaart, zal Bekaert snel kunnen aanknopen met een herstel van de omzet en de marges.De lage waardering is het belangrijkste argument om Bekaert in de favorietenlijst te zetten. Op basis van de verwachte winst voor dit jaar bedraagt de koers-winstverhouding slechts 5,5. De ondernemingswaarde blijft beperkt tot 4 keer de bedrijfscashflow. Het bedrijf wordt dus gewaardeerd als een heel cyclisch bedrijf, gevangen in moeilijke marktomstandigheden. Die visie van de markt is te pessimistisch. Dankzij de inspanningen van de voorbije jaren is het bedrijf veel beter bestand tegen hogere kosten en weerbarstige eindmarkten. Zelfs in een moeilijk jaar als 2022 boekt het bedrijf nog een winst van ruim 6 euro per aandeel. In 2023 moet die winst kunnen standhouden boven 5 euro per aandeel. De markt onderschat de veerkracht van Bekaert en houdt geen rekening met het winstpotentieel eenmaal de conjunctuur aantrekt. De lage waardering, toegepast op een dip in de winstcyclus, is een uitstekende instapkans. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 32,8 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,94 miljard euroK/w 2022: 5,5Verwachte k/w 2023: 7Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 4,5%