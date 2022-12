Na jaren in de luwte zet enCore Energy sinds 2020 agressieve stappen om in de Verenigde Staten een leidende uraniumproducent te worden.

EnCore Energy werd in 2009 opgericht door Bill Sheriff, die tijdens de vorige uraniumstierenmarkt, van 2003 tot 2007, de spilfiguur achter het succes van Energy Metals Corp was. Na jaren in de luwte zet enCore Energy sinds 2020 agressieve stappen om in de Verenigde Staten een leidende uraniumproducent te worden op basis van de in-situ-recoveryproductiemethode (ISR). In tegenstelling tot de vorige cyclus verwacht Sheriff de meeste aandeelhouderswaarde te creëren door zelf te produceren, veeleer dan door projecten met onontgonnen resources te verzamelen. In september 2020 nam enCore de Amerikaanse uraniumactiva van Westwater Resources over, inclusief twee productiefaciliteiten in Texas. In september 2021 volgde de aankondiging van de overname van Azarga Uranium. Het bedrijf is klaar om de eerste productie in Texas in 2023 op te starten en plaatste onlangs een extra turbo onder die productieplannen met de overname van het Alta Mesa-project. Het bedrijf heeft een ervaren management en raad van bestuur.De overname van Azarga Uranium werd in januari afgerond. De uraniumresources verdubbelden tot 100 miljoen pond, vooral dankzij de ISR-projecten Dewey Burdock in South Dakota en Gas Hills in Wyoming. Beide projecten kunnen rond 2025 in productie komen. In maart haalde enCore 30 miljoen Canadese dollar op tegen 4,59 dollar per aandeel. De modernisering van de Rosita-faciliteit in Texas werd in oktober afgerond en de technische voorbereidingen voor de eerste productie zijn volop bezig. In juni werd een derde afnameovereenkomst afgesloten, opnieuw met een aanzienlijke blootstelling aan de uraniumspotprijs. Het slechte beursklimaat leidde tot het uitstel van de beursnotering op Nasdaq, die op korte termijn wordt verwacht. EnCore eindigde 2022 met een knal door de aangekondigde overname van het Texaanse Alta Mesa-project van Energy Fuels voor 120 miljoen Amerikaanse dollar. De betaling gebeurt voor de helft in cash (te financieren door een kapitaalverhoging tegen 3 Canadese dollar per aandeel, inclusief een warrant tegen 3,75 dollar) en voor de helft via de uitgifte van een converteerbare obligatie aan Energy Fuels. De resources stijgen met 20 procent tot 120 miljoen pond uranium. Bovendien is CEO Paul Goranson, die het project uit een vroegere functie goed kent, overtuigd van het enorme exploratiepotentieel. Het belangrijkste wapenfeit in 2023 wordt de productiestart in Rosita, dat een jaarlijkse capaciteit van 800.000 pond heeft. Samen met Kingsville Dome (capaciteit van 800.000 pond) en Alta Mesa springt de jaarlijkse capaciteit naar 3,6 miljoen pond. De overname zal eind 2022 of begin 2023 zijn afgerond. EnCore zal onmiddellijk daarna de voorbereidingen aanvatten voor de heropstart van de productie in Alta Mesa, voorzien in de eerste helft van 2024. Tegelijk gaat de ontwikkeling van Dewey Burdock, Gas Hills en de uitgebreide portefeuille in New Mexico voort.De markt reageerde negatief op de overname van Alta Mesa door het verwaterende effect van de aandelenuitgifte en de uitgifte van de converteerbare obligatie. Het concrete stappenplan naar een jaarlijkse productie van 5 miljoen pond uranium tegen 2026 of 2027 wordt nog niet naar waarde geschat. We verwachten daarin verandering te zien in 2023 door de start van de productie en het vooruitzicht op een forse productiegroei vanaf 2024, deels dankzij Alta Mesa, maar ook door de verdere stijging van de uraniumspotprijs. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 3,46 Canadese dollarTicker: EU CNISIN-code: CA29259W1068 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 372,3 miljoen Canadese dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -29%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: -